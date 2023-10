Revelan fotos inéditas de Luis Miguel en la boda de su hija

Las primeras imágenes inéditas que confirman que Luis Miguel sí asistió a la boda de su hija Michelle Salas con el empresario venezolano Danilo Díaz Granados fueron reveladas en exclusiva por el programa español "Y ahora Sonsoles", conducido por la periodista Sonsoles Onega.

Uno de los momentos inéditos muestran al "Sol de México" sonriendo junto a su novia, Paloma Cuevas, en una ceremonia que tuvo lugar en la impresionante hacienda italiana "Il Borro".

A pesar de que la exclusiva de la boda fue vendida a la revista "Vogue", las cámaras de "Y ahora Sonsoles" capturaron a al cantante y a su novia presenciando el evento desde uno de los mejores ángulos, a poca distancia de la madre de la novia, Stephanie Salas, y su pareja, el actor Humberto Zurita.

Las imágenes también mostraron la cercanía entre Stephanie y Luis Miguel, a pesar de su complicada relación en el pasado. En la ceremonia, ambos parecían estar en buenos términos y lucían muy sonrientes.

El programa reveló detalles íntimos de la boda, incluyendo que Luis Miguel, quien fue uno de los últimos invitados en arribar a la hacienda italiana, fue el padrino y llevó a su hija al altar.

"Para aclarar dudas, Luis Miguel sí hizo de padrino y de padre de la novia, el recorrido hasta el altar; unos primeros metros lo hizo con su madre, pero una vez que llegó al recorrido nupcial fue su padre quien la llevó hasta el altar, insisto es una boda muy tradicional", dijo la periodista Beatriz Cortázar, que también preside el programa español.

La emotiva ceremonia incluyó un baile entre padre e hija con la canción "The way you look tonight" de Frank Sinatra, uno de los artistas favoritos del cantante.

Además, se destacó que el número de invitados fue selecto, con alrededor de "ciento y pico" de personas presentes en el evento, de las cuales solo unas pocas eran de origen español. También se reveló que el pastel de bodas estaba adornado con fresas cristalizadas.

El vestido de Paloma Cuevas, que también fue de color verde, al igual que el de la madre de la novia, formará parte de la próxima colección de la diseñadora. Las imágenes ofrecen una mirada exclusiva a esta celebración íntima, mostrando momentos de amor y alegría compartidos por la familia y amigos cercanos en un evento tan especial.

#LuisMiguel desciende de un heicoptero desde la toscana italiana ,para asistir a la boda de su hija #MichelleSalas. pic.twitter.com/YuMJ1XjvRR — Mario Luna (@marioluna31) October 14, 2023

Comentarios