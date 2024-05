Destrozan a Xavi por canción en homenaje a Luis Miguel

Xavi, popular cantante de corridos tumbados, decidió rendir un homenaje a Luis Miguel, interpretándo uno de sus éxitos, pero el resultado está causando polémica en redes sociales.

Durante uno de sus conciertos, el intérprete de 'La Diabla', sorprendió a los asistentes al cantar 'Ahora te puedes marchar', una canción que catapultó a Luis Miguel a la fama.

La melodía que pertenece al género pop, sonó de la voz de Xavi como un corrido tumbado, muy a su estilo, con trompetas y un contrabajo.

Los asistentes al concierto acompañaron al artista cantando la melodía, que claramente se escuchaba muy diferente a la original.

La épica interpretación en el género de corrido tumbado fue compartida en redes sociales en donde los usuarios no tardaron en reaccionar.

"Se vuelve a morir Luis Miguel si lo escucha", "El mejor descompositor", "Las canciones de Luis miguel son intocables","nmms, alguien q lo calle", "Una cabra cantando", "Un borrego cantando que le pasa como se atreve a arruinar la música", "Ahora te puedes marchar... pero tú, Xavi, que asco deberás como estropean las buenas canciones", fueron algunos de los comentarios negativos que recibió el cantante.

¿Quién es Xavi?

Joshua Xavier Gutiérrez Alonso, nacido en Phoenix, Arizona el 5 de mayo de 2005, conocido como Xavi, es un cantante y compositor mexicoestadounidense, del género corridos tumbados. Inició su carrera musical a la edad de 15 años con su sencillo debut 'Vete ya' (2020), pero no fue hasta 2023 que saltó a la fama gracias a la viralidad de sus sencillos 'La víctima' y 'La diabla'.​

La versión de Luis Miguel de la canción 'Ahora te puedes marchar' fue lanzada en 1987 como parte de su álbum "Soy como quiero ser". La canción es un cover en español del tema I Only Want to Be with You, originalmente interpretada por Dusty Springfield en 1963.

La adaptación al español y el estilo único de Luis Miguel le dieron un nuevo aire a la canción, convirtiéndola en un éxito rotundo.

