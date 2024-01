Reaparece prometido de Paola Suárez para dar su versión

José de Jesús Castro Gómez, prometido de Paola Suárez, reapareció en una entrevista para desmentir las acusaciones en su contra que lo señalan como el responsable de la golpiza que sufrió la 'Perdida'.

El novio de Paolita como le dicen de cariño, desmintió en entrevista que se encontraba prófugo, por lo que decidió salir a dar la cara, así como su versión de los hechos.

Al ser cuestionado de porqué Paola terminó en el hospital o si habían peleado, Jesús respondió que ambos estaban drogados y que fue Paola quien lo estaba ahorcando, motivo por el cual la aventó en un intento de defenderse, sin embargo, esta cayó y cerca de su cama se encuentra una lámpara con la que se golpeó en la cara, y aclaró que él no le pegó con 'otra cosa'.

También desmintió que él haya aventado a su pareja desde el balcón, como se dice en redes sociales, y aseguró que el ya se encontraba afuera de la vivienda y testigo de esto fue un guardia de seguridad que presuntamente vio cuando Paola se lanzó.

Jesús agregó que la forma de comprobar su versión son las cámaras de seguridad que se encuentran en el domicilio de la 'Más Preciosa'.

Finalmente, el joven declaró que teme por su vida por las amenazas que ha recibido a través de las redes sociales, así como de la propia Paola quien asegura lo amenazó con matarlo.

La noche de ayer miércoles, Wendy Guevara, dio a conocer que su amiga Paola sufrió una brutal golpiza presuntamente de parte de su novio.

Horas más tarde, la misma Paola informó a través de su Instagram que presentaba dos costillas rotas y podía perder uno de sus ojos a causa de las lesiones.

"No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho nos comentaron que estoy apunto de perder el ojo, me quebraste 2 costillas y me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio", escribió 'La Perdida' en la publicación acompañada de una fotografía de ella en el hospital.

Wendy adelantó que Paola demandaría a su novio que horas antes le había propuesto matrimonio. Hasta el momento se desconoce si Jesús será detenido por las autoridades.

