Museo de Cera de Dublín retira figura de Sinéad O'Connor

El Museo Nacional de Cera de Dublín (Irlanda) anunció este viernes que retirará la estatua de Sinéad O'Connor, que había sido revelada un día antes en conmemoración del primer aniversario de su fallecimiento.

La decisión se toma tras recibir críticas sobre el parecido de la figura con la icónica cantante.

El director del museo, Paddy Dunning, comentó que tras revisar los comentarios y recibir el feedback del público, se determinó que la estatua no cumplía con los estándares de calidad ni con las expectativas de los seguidores de O'Connor.

Dunning, quien era amigo personal de la artista, reconoció que la figura no capturaba adecuadamente la presencia y esencia de O'Connor.

En un comunicado, Dunning expresó que el museo está comprometido a crear una representación más fiel y precisa de la cantante.

Agradeció el apoyo del público y aseguró que la nueva figura será un reflejo más auténtico del "verdadero espíritu e imagen icónica" de O'Connor. El proceso para la elaboración de esta nueva estatua comenzará de inmediato.

El director también subrayó la importancia de las opiniones recibidas y prometió que el nuevo modelo honrará adecuadamente el legado y el impacto de Sinéad O'Connor en la música y la cultura.

"Extendemos nuestro agradecimiento a todos los que aportaron sus comentarios y les aseguramos que sus voces serán escuchadas. Esperamos presentar una nueva figura que realmente honre a Sinéad O'Connor y su extraordinario impacto", dijo Dunning.

The brother of the late great Sinead O Connor RIP has contacted ⁦@rteliveline⁩ to request that this wax bust of his sister be removed from display immediately. “ it is hideous and does not resemble my sister “ pic.twitter.com/xMLwj2jY7W