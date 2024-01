Paola Suárez podría perder el ojo tras golpiza de prometido

En menos de 24 horas, Paola Suarez, integrante de 'Las Perdidas' pasó de la felicidad a las lágrimas después de que su pareja en un principio la sorprendió al proponerle matrimonio, y horas después la golpeó brutalmente.

La agresión se registró la mañana de este miércoles 10 de enero alrededor de las 07:00 horas cuando Paola llegó al domicilio de unos amigos pidiendo ayuda y con severos golpes en su rostro.

'La Más Preciosa', como también es conocida fue trasladada de urgencias a un hospital en donde recibió atención médica. En un video compartido en su canal de Youtube, Paola Suárez se encuentra en una camilla y gravemente herida del rostro, uno de sus ojos presentaba inflamación.

En dicho video grabado por Wendy Guevara, confirmó que fue su novio identificado solo como Jesús, quien le propinó la brutal golpiza y aseguró que Paola interpondrá la denuncia correspondiente.

En una publicación en su cuenta de Instagram alrededor de las 21:00 horas, Paola dio a conocer que está a punto de perder el ojo, además de que presenta dos costillas rotas.

"No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho nos comentaron que estoy apunto de perder el ojo, me quebraste 2 costillas y me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio", escribió 'La Perdida' en la publicación acompañada de una fotografía de ella en el hospital.

Un día antes, mientras Paola convivía con amigos en un restaurante e ingerían bebidas alcohólicas, su novio Jesús la sorprendió al hacerse presente en el lugar y luego se arrodilla frente a ella para pedirle matrimonio.

¿Te quieres casar conmigo?, preguntó Jesús, mientras que 'La Más Preciosa' respondió bromeando que 'No', pero después lo abraza y lo besa, confirmando de esta manera que acepta.

"Comadres pues me les caso, me acaban de sorprender. Siento bonito ay", escribió Paolita en su Instagram en donde compartió el video de la propuesta de matrimonio, sin imaginarse el giro que daría la relación con su pareja.

