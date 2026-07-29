¿Quién es el novio de Olivia Rodrigo? Esto sabemos

La cantante del momento Olivia Rodrigo volvió a acaparar la atención de sus seguidores tras ser fotografiada en compañía de Julian Croonenberghs

La cantante del momento Olivia Rodrigo volvió a acaparar la atención de sus seguidores tras ser fotografiada en compañía de Julian Croonenberghs durante un paseo y un picnic en un parque de Brooklyn.

Las imágenes, en las que ambos aparecen tomados de la mano y compartiendo gestos de cariño, han fortalecido los rumores de que la intérprete mantiene una nueva relación sentimental.

Las versiones sobre un posible romance comenzaron semanas atrás, cuando la cantante fue vista cenando con Croonenberghs en el barrio de Clinton Hill, en Brooklyn.

Posteriormente, ambos fueron captados en un aeropuerto tras un viaje a Islandia, lo que incrementó las especulaciones.

Sin embargo, fue el reciente picnic en Brooklyn el que terminó por llamar la atención de medios y seguidores, ya que las fotografías muestran a la pareja disfrutando de una tarde al aire libre con muestras de afecto que muchos interpretan como una confirmación de su relación.

Hasta el momento, ni Olivia Rodrigo ni Julian Croonenberghs han realizado declaraciones públicas sobre su situación sentimental.

¿Quién es Julian Croonenberghs?

A diferencia de las exparejas de la cantante, la mayoría relacionadas con la industria del entretenimiento, Julian Croonenberghs desarrolla su carrera en el sector financiero.

El joven, de 26 años, trabaja como asociado de capital privado en la firma Hg, donde forma parte del equipo de inversión Mercury.

Antes de incorporarse a esa empresa en 2024, se desempeñó como analista de banca de inversión en Goldman Sachs.

Además, estudió Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación en la Universidad Brown, habla francés y neerlandés, y entre 2018 y 2020 integró la selección masculina de hockey sobre césped de Estados Unidos.

El supuesto romance surge después de que Olivia Rodrigo terminara su relación con el actor británico Louis Partridge a finales de 2025.

Desde entonces, la artista había mantenido un perfil reservado respecto a su vida sentimental.

La posible relación con Croonenberghs también ha generado debate entre algunos seguidores en redes sociales, quienes han comparado este nuevo capítulo de su vida con las letras de algunas de sus canciones.

Pese a ello, la cantante continúa enfocada en su carrera mientras mantiene en privado los detalles de su vida personal.