Crea Olivia Rodrigo festival con lineup exclusivamente femenino

El festival busca fomentar la comunidad, la alegría y la música como herramientas de cambio social, además de consolidar un espacio para compartir escenario.

Chappell Roan, Stevie Nicks y Katseye formarán parte del cartel de la primera edición de Daisy Chain Fields, un festival creado por Olivia Rodrigo con una programación compuesta exclusivamente por artistas femeninas.

El evento se llevará a cabo el 29 de agosto en el Great Park de Irvine, California, y reunirá a diversas figuras de la música internacional en una propuesta que busca destacar el talento femenino en la industria.

Olivia Rodrigo impulsa un festival con causa social

La cantante anunció el proyecto a través de sus redes sociales, donde expresó que el festival es un sueño que había imaginado desde hace años. Daisy Chain Fields también destinará el 100 % de sus ganancias netas a organizaciones enfocadas en la defensa y promoción de los derechos de mujeres y niñas.

En el cartel también destacan artistas como Doechii, Mitski, The Breeders, Bikini Kill, Garbage, Rachel Chinouriri y otros proyectos emergentes, además de invitados especiales como Karen O, Stevie Nicks y Sarah McLachlan.

Inspiración en festivales femeninos como Lilith Fair

La iniciativa retoma el modelo de eventos como Lilith Fair, impulsado en los años noventa por Sarah McLachlan, que reunió a múltiples artistas femeninas y marcó un precedente en la industria musical.

Rodrigo destacó que el festival busca fomentar la comunidad, la alegría y la música como herramientas de cambio social, además de consolidar un espacio donde las artistas puedan compartir escenario.

Éxito reciente de Olivia Rodrigo

El anuncio llega tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, el cual debutó en el número uno del Billboard 200 en Estados Unidos, consolidando su posición como una de las artistas más influyentes de su generación.