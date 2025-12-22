Olivia Rodrigo y Louis Partridge aparentan ruptura

De acuerdo con reportes, el romance habría iniciado a finales de 2023, cuando ambos fueron vistos juntos en Londres tras coincidir a través de algunos artistas

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo y el actor británico Louis Partridge se posicionaron como una de las parejas más seguidas del entretenimiento internacional en los últimos años. Su relación, caracterizada por la discreción y el bajo perfil mediático, ha vuelto a generar interés luego de que diversos medios internacionales difundieran versiones sobre una posible separación.



De acuerdo con reportes, el romance habría iniciado a finales de 2023, cuando ambos fueron vistos juntos en Londres tras coincidir a través de algunos artistas en común, aunque evitaron declaraciones formales, sus apariciones públicas y el apoyo mutuo en eventos clave confirmaron el vínculo ante el público.

Primera vez vistos juntos



Uno de los momentos más destacados de la pareja ocurrió en agosto de 2024, cuando hicieron su primera aparición oficial en una alfombra roja durante el Festival de Cine de Venecia, donde Olivia Rodrigo acompañó a Partridge en la presentación de uno de sus proyectos cinematográficos, desde entonces, fueron vistos juntos en presentaciones musicales, eventos sociales y actividades deportivas, consolidando su imagen como una gran pareja en el mundo del entretenimiento.



A lo largo de la relación, ambos artistas mantuvieron una postura clara respecto a su vida privada, en diversas entrevistas, Louis Partridge expresó la importancia de proteger su vida privada frente a la atención mediática, una visión compartida por Rodrigo, quien ha enfrentado una fuerte exposición pública desde el inicio de su carrera musical.

La ruptura ¿Es verdad o solo un rumor?



En fechas recientes, comenzaron a circular versiones que apuntan a que la pareja habría puesto fin a su relación tras aproximadamente dos años juntos, Según fuentes cercanas citadas por medios internacionales, la decisión se habría tomado después de un periodo complicado, marcado por proyectos sumamente exigentes y la distancia que los separa entre ambos artistas.



Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido oficialmente la información, y sus equipos no han emitido comunicados al respecto, por lo que el tema permanece en el terreno de la especulación.



La posible ruptura ha generado una amplia reacción entre seguidores en redes sociales, donde fanáticos han expresado sorpresa y mensajes de apoyo para ambos, mientras tanto, Olivia Rodrigo continúa enfocada en su carrera musical y proyectos futuros, por otra parte, Louis Partridge sigue desarrollando su trayectoria actoral en producciones internacionales.



En espera de algún tipo de anuncio oficial, el estado actual de la pareja sigue siendo motivo de atención, reflejando el interés constante del público bajo los diferentes medios de comunicación en la vida personal de las figuras más influyentes del entretenimiento global.