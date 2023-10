Poncho Denigris 'explota' contra Serrath: 'Muy corriente'

Durante la estancia de Poncho Denigris en La Casa de los Famosos México, la actriz e influencer Serrath, sorprendió a los seguidores al dejar entrever la posible infidelidad del regiomontano hacia su esposa, Marcela Mistral.

En una reciente entrega de premios a creadores digitales, Poncho Denigris fue sorprendido por una reportera que lo cuestionó sobre los rumores de una presunta infidelidad, a lo que respondió molesto.

"Me molesta que me involucren con ese tipo de personas, ¿porqué?, porque no está a mi nivel. Entonces no puedo hablar de una persona que nisiquiera está a mi nivel", sentenció Denigris.

El influencer regiomontano respondió a las preguntar acompañado de su esposa Marcela Mistral quien no parecía incómoda por los cuestionamientos, sino todo lo contrario, se mostró sonriente.

"No es mi tipo, la neta me pregunta por ella y me causa problemas porque ya me están vinculando con una persona que nisiquiera es de mi círculo social", refirió.

Poncho Denigris aprovechó la entrevista para calificar a la actriz Serrath de "corriente".

"Corriente y muy bajo querer destruir matrimonios, es de lo peorcito", añadió Poncho quien retó a Serrath a mostrar las pruebas que asegura tiene de la supuesta infidelidad.

"No hay pruebas, si quiere que las saque que dice que tiene. Muy corriente y muy bajo, es de gente corriente", sentenció Poncho.

Por su parte, Marcela Mistral se mostró más tranquila que su esposo y aseguró que son una familia normal, tranquila y trabajadora.

"Apoyo a mi marido en sus proyectos, viceversa, nuestros hijos. Tenemos a Dios, estamos felices".

¿Cómo comenzó la polémica?

Fue a pocas horas de finalizar el reallity 'La Casa de los Famosos' cuando en una plática con los integrantes salió a relucir el nombre de Serrath, pero este no solo negó conocerla, sino que además se burló de su nariz.

Esto generó que la actriz arremetiera contra el regiomontano a través de un mensaje en sus redes sociales:

"Qué decepción lo que acabas de decir de mí por tus impulsos, Poncho de Nigris. Yo apoyándote acá afuera y resulta que tú ni te acuerdas de mi nombre. ¡Qué mal te ves hablando de las mujeres! Di que soy buena persona y no subo los audios que me mandaste por respeto a Marcela. Bendiciones, porque ¡las vas a necesitar!", al poco tiempo de ser publicado, el tuit fue eliminado por la influencer.

Hasta el momento, Serrath no ha mostrado los audios comprometedores que asegura tener de Poncho Denigris. Pero si publicó un video en donde aparece el ex integrante del 'Team Infierno' bailando junto a ella para un TikTok, dejando ver que si se conocen, aunque no hubo nada comprometedor.

