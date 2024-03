Poncho De Nigris menosprecia a 'pastelería chiquita'

No es un secreto a voces que al influencer Poncho De Nigris le gusta estar en medio de la polémica, pues es una de las formas de mantenerse vigente.

Su paso por el exitoso reality show 'La Casa de los Famosos', lo posicionó como uno de los influencers más seguidos y queridos por miles de seguidores, aún con su estilo único.

Constantemente mantiene actualizadas sus redes sociales contando a sus seguidores sobre sus proyectos.

Uno de estos es la nueva sucursal de sus pastelerías que ya se encuentra en proceso y para ello decidió contar algunos detalles a sus seguidores desde el local en donde se ubicará en la Carretera Nacional en Nuevo León.

Sin embargo, mientras compartía una historia, hizo un comentario hacia un local de la competencia que generó polémica.

En la historia que compartió en su cuenta de Instagram, Poncho De Nigris muestra la ubicación de la pastelería en La Herradura, mientras hacía un paneo, se percata que a un lado se encuentra un local que también vende pasteles.

"Ay cotita, venden pastelitos aquí chiquitos", dice Poncho mientras muestra el negocio de la competencia y luego se ríe.

El influencer regio expresó que desconocía que a un lado vendían 'pastelitos', a lo que una mujer le respondió sonriendo que 'no se apure'.

Algunos usuarios reaccionaron con comentarios en las redes sociales tanto de Poncho como de la otra pastelería:

"Prefiero comprar los pasteles chiquitos", "Son riquisimos apoyemos a los negocios pequeños y al que esta aun lado no le compren por prepotente", "Apoyando desde Miami, tremenda publicidad les hicieron", "No hay necesidad de hacer menos a ningun negocio hay clientes de todo y para todos", "PONCHO DENIGRIS SALIÓ DEL CHAT", "Los mejores pasteles que he probado! No conozco la suc herradura pero sin duda iré , la mejor publicidad se las dió ese payaso".

Poncho De Nigris responde tras polémica

Después de que el video en el que presuntamente menosprecia a la otra pastelería se hizo viral, Poncho De Nigris publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter).

"Gracias por la publicidad!!! Hay que levantar a todos los negocios, y si esta chiquita y es de regalos. Pero gracias por la promo !!! Vamos a inaugurar pronto ! Los esperamos a todos. GRACIAS", escribió.

Además, pidió hacerlo viral para darle publicidad a la nueva sucursal de su pastelería, y publicó: "Que la vida te multiplique todo lo que me desees".

Hasta el momento, los propietarios de la otra pastelería involucrada no se han pronunciado sobre la polémica.

Comentarios