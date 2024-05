Polémica por escena de beso entre Chucky y joven de la serie

Un video de una escena particular de la aclamada serie de Chucky, que recientemente ha concluido ha desatado una ola de controversia en las redes sociales por considerar que es una representación inapropiada del muñeco diabólico.

En el clip viralizado, se muestra a Chucky compartiendo un beso gay con uno de los personajes de la serie, desencadenando reacciones divididas en la audiencia. Al principio, muchos espectadores pensaron que se trataba de un montaje debido a la naturaleza inesperada de la escena. Sin embargo, la realidad es que el beso ocurrió dentro del contexto de la trama que está disponible en Star+.

"Chucky":

Porque se puso rara la cosa en la serie de Chucky.pic.twitter.com/CHSb0pon0H — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 3, 2024

La controversia se intensificó debido a la aparente discrepancia de edades entre los personajes involucrados. Aunque el actor es mayor de edad, su personaje representa a un menor, mientras que Chucky es un asesino con más de 40 años de experiencia en el cuerpo de un muñeco.

Sin embargo, una mirada más cercana revela que la escena es parte de una alucinación del personaje llamado Jake, quien está poseído por el espíritu de Chucky en ese momento. La situación se resuelve cuando su novio, Devon, interviene para salvarlo, realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para sacarlo del trance.

A pesar de la explicación, la serie ha sido objeto de críticas por parte de algunos espectadores, quienes han condenado lo que perciben como una promoción de la pedofilia. Comentarios en redes sociales han cuestionado duramente la decisión de incluir esta escena, argumentando que va en contra de los valores y principios morales.

“Los productores de series ya no disimulan su intento de normalizar la pędøfilia. Serie Chucky, fragmento del capítulo transmitido el 1 de mayo”, “¿Chucky no es un muñeco con el alma de un asesino como de 40 años y el morro es menor de edad?”, "Lo más horrible que he visto" y “De Chucky el muñeco asesino a Chuky el muñeco pedófilo, no sé cuál da más miedo”, son algunos de las críticas.

En medio de la controversia, los productores y creadores de la serie aún no han emitido comentarios al respecto.

Comentarios