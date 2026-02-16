¿Nuevo romance? Erik Rubín es visto con una joven en Monterrey

De igual forma, durante su encuentro con la prensa, aseguró que la relación con Andrea continúa de manera cercana, especialmente por el bienestar de sus hijas

El cantante Erik Rubín confirmó que se encuentra conociendo a una mujer, luego de ser captado acompañado por una joven en el Aeropuerto de Monterrey. El artista explicó que actualmente no mantiene una relación formal, pero aseguró que está abierto a nuevas experiencias personales y a disfrutar su vida en esta etapa.

Durante su encuentro con medios de comunicación, el exintegrante de Timbiriche habló sobre sus proyectos profesionales, su dinámica familiar y el momento personal que atraviesa tras su separación de Andrea Legarreta.

Erik Rubín confirma que está conociendo a alguien

El cantante fue abordado por la prensa cuando arribó a Monterrey, donde compartió detalles sobre su trabajo musical y sus actividades como representante de su hija Mía. Sin embargo, la presencia de una joven que caminaba a su lado llamó la atención de los reporteros.

La mujer tomó una dirección distinta al notar la presencia de cámaras, mientras que Rubín se acercó a responder preguntas. Al ser cuestionado sobre si se trataba de su pareja, el cantante aclaró que únicamente se encuentran en una etapa de convivencia y conocimiento mutuo.

"No, no es mi pareja, no empiecen, no empiecen..., ¿les digo algo?, las cosas tienen que madurar, nos estamos conociendo, no tiene por qué haber títulos, no tiene por qué haber presión, tranquilos, si nosotros vamos tranquilos, ustedes más tranquilos".

El intérprete pidió respeto hacia su vida privada y explicó que prefiere que las relaciones personales se desarrollen sin presiones externas.

Relación cordial con Andrea Legarreta continúa

Rubín también expresó sentirse tranquilo respecto a la nueva etapa sentimental de su exesposa Andrea Legarreta, quien recientemente confirmó su relación con Luis Carlos Origel. El cantante destacó que mantiene una relación cercana con la conductora y que su vínculo familiar permanece sólido.

"Me interesa el bienestar de mi gente, de mi familia, ella es mi familia, la amo profundamente, quiero lo mejor para ella, me encanta verla feliz, nos vemos diario, nuestra dinámica de familia no termina, inclusive, se fortalece de otras formas".

El artista mencionó que la relación familiar continúa de manera cercana, especialmente por el bienestar de sus hijas, y subrayó que existe respeto y comunicación entre ambos.

Erik Rubín destaca convivencia familiar tras separación

El cantante aseguró que la dinámica familiar ha evolucionado tras su separación, pero que continúa basada en el respeto y el apoyo mutuo. También señaló que mantiene una buena relación con la nueva pareja de Legarreta, a quien describió como una persona cercana y conocida por su círculo familiar.

"Me encanta verla feliz, contenta; él es un gran tipo, es un gran amigo, ¡qué mejor que sea alguien que conocemos todos tan bien!, la veo muy contenta, me da mucho gusto por ella".

Rubín explicó que actualmente busca enfocarse en su bienestar personal, su familia y sus proyectos profesionales, mientras permite que su vida sentimental avance de manera natural.