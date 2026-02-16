Jessica Alba y Cash Warren oficializan divorcio

Jessica Alba y Cash Warren formalizaron su divorcio tras más de 15 años de matrimonio; ambos priorizarán la crianza compartida

La actriz Jessica Alba y el productor Cash Warren han puesto fin formal a su matrimonio, según documentos legales recientemente presentados y confirmados por fuentes cercanas.

La pareja, que contrajo nupcias en 2008, pasó más de 15 años juntos y construyó una familia con tres hijos antes de tomar la decisión de separarse legalmente.

Aunque la separación se había anunciado previamente, ahora se ha ratificado oficialmente el divorcio ante las autoridades competentes, poniendo punto final a un capítulo importante tanto en lo personal como en lo profesional para ambos.

A través de sus representantes, la pareja ha pedido respeto por su privacidad y por el bienestar de sus hijos durante este proceso de transición.

Jessica Alba y Cash Warren seguirán compartiendo responsabilidades parentales de sus tres hijos y han expresado su intención de mantener una relación cordial y respetuosa como familias extendidas, enfocándose en el futuro y en sus proyectos personales tras la conclusión de su matrimonio.