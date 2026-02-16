Wendy Guevara puso orden de restricción contra conductor en EUA

La creadora de contenido afirmó que su principal objetivo es detener los comentarios que considera ofensivos y proteger su trayectoria profesional

La influencer y conductora Wendy Guevara confirmó que interpuso una orden de restricción en Estados Unidos contra un presentador de televisión, luego de señalar que fue víctima de ataques, comentarios ofensivos y presunto acoso que, aseguró, afectaban su imagen pública y su estabilidad emocional.

La creadora de contenido explicó que la medida legal fue tomada después de varios meses en los que, según relató, decidió no responder públicamente a las declaraciones del comunicador, pero finalmente optó por recurrir a instancias legales para frenar la situación.

¿Por qué Wendy Guevara interpuso una orden de restricción?

Durante una entrevista reciente, Wendy Guevara detalló que el conductor habría difundido versiones falsas relacionadas con su comportamiento profesional mientras trabajaba en Estados Unidos, lo que la llevó a buscar asesoría legal.

“Puse una restricción en Estados Unidos a un periodista que se la pasaba bulleándome y diciendo cosas que no… Un día dijo que yo golpeaba a la gente de la televisora y que escupía a los maquillistas, cuando jamás en la vida”.

La influencer rechazó las acusaciones y sostuvo que mantiene una relación cercana con sus compañeros de trabajo. Según explicó, durante su estancia laboral en Miami convivía frecuentemente con integrantes del equipo de producción, con quienes asegura tener una relación cordial.

“Yo estaba sola viviendo en Miami tres meses y los maquillistas y amiguitos se iban a comer conmigo siempre… eran y son como mi familia, cuando voy los saludo y la gente de allá es súper linda”.

Hostigamiento y ataques personales, según la influencer

Wendy Guevara relató que las declaraciones del comunicador no solo abordaban aspectos profesionales, sino también comentarios relacionados con su apariencia física, lo que consideró una forma de agresión personal.

La conductora señaló que inicialmente intentó ignorar las críticas para evitar generar controversia mediática. Sin embargo, aseguró que la reiteración de los señalamientos y el tono utilizado en los comentarios la llevaron a tomar acciones legales para proteger su reputación.

“El señor empezó a decir cosas muy estúpid*s a decir que yo los golpeaba y yo dije ‘Ya basta’, no era una nota, era odio hacia mí, decía un buen de cosas, me insultaba con mi físico, me odiaba o me odia”.

La influencer agregó que decidió consultar a abogados por recomendación de personas cercanas, quienes le sugirieron formalizar la denuncia para detener los ataques.

Influencer evita revelar identidad del comunicador

A pesar de confirmar la orden de restricción, Wendy Guevara explicó que no tiene intención de hacer público el nombre del presentador involucrado. La conductora señaló que busca evitar la difusión de polémicas o confrontaciones públicas que puedan intensificar la controversia.

