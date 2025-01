Niurka Marcos arremete contra oficial que le aplicó una multa

A la actriz Niurka Marcos no le pareció que un oficial de tránsito le aplicara una multa por no llevar el cinturón de seguridad puesto.

Los hechos se registraron en Yucatán, en donde la vedette reside desde hace varios años.

Fue la misma Niurka quien grabó al oficial con su celular para exhibirlo por haberle puesto su primera multa en varios años que lleva viviendo en Mérida.

"Me acaba de parar este personaje para decirme que me va a poner una multa porque yo no traigo el cinturón de seguridad, llevo 4 años en Mérida, Yucatán, viviendo, saludada por todos los oficiales de esta ciudad que además es superlinda, superamables, y jamás ninguno me habían dicho que me estaban poniendo una multa porque yo no traigo el cinturón de seguridad puesto y vengo de copiloto", dijo Niurka en el video.

Posteriormente, la ex participante de 'La Casa de los Famosos' se bajó del vehículo y cuestionó al oficial sobre la multa, incluso algunos usuarios acusaron a la actriz de ridiculizar al elemento de Tránsito.

"Aparte de que les he grabado muchas historias platicándoles cosas a ustedes y jamás he tenido el cinturón de seguridad puesto, a él se le antojó eso hoy. Oiga, pero yo tengo una curiosidad por qué a usted se le ocurrió ponerme una infracción hoy después de cuatro años que yo llevo en Mérida, ¿por qué ninguno de sus compañeros me la había puesto? Debería de saberlo porque sus compañeros nunca me han llamado la atención", expresó molesta.

Finalmente, Niurka aseguró que el oficial tenía la intención de pedirle dinero y ella no hace esas cosas.

Como era de esperarse, el video abrió un debate entre los usuarios de las redes sociales tras viralizarse. Algunos aplaudieron la actitud del oficial de tránsito de mantenerse firme con la multa y no dejarse intimidar.

"¿Enserio cree que por ser Niurka Marcos tiene derecho a incumplir las leyes?"

"El policía cumplió con su trabajo. Ella mostró desconocimiento a las leyes de tránsito y vialidad de Yucatán".

"Así es, hay gente p...a que no utiliza el cinturón de seguridad".

"Esta ciudad le dio hospedaje en sus inicios y regresa creyendo que está por encima de las leyes", fueron algunos de los miles de comentarios en redes sociales.

De acuerdo con el artículo 204 del reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad de Yucatán: El conductor y los pasajeros de vehículos, según corresponda, tendrán las siguientes obligaciones de carácter general:

I. Usar el cinturón de seguridad en los vehículos que cuenten con dicho dispositivo;

II. Viajar debidamente sentados en el lugar que les corresponde, y

III. Las demás previstas en este Reglamento y otras disposiciones legales y normativas aplicables.

Comentarios