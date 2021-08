Muere el padre de Pink tras ardua batalla contra el cáncer

Foto: Instagram de Pink

Jim Moore, padre de la cantante Pink, murió después de una batalla contra el cáncer de próstata

Por: Luz Camacho

agosto, 27, 2021 12:06

ESTADOS unidos.- El padre de Pink, Jim Moore, murió este jueves tras una ardua luchar contra el cáncer de próstata, confirmó el portal Page Six.

Seguidores de Pink le envían mensajes de condolencia

Los fanáticos lamentaron la noticia e inundaron la sección de comentarios de la publicación con mensajes de condolencia.

"El peor dolor 😢😢te amo", escribió la autora Jen Pastiloff, que es amiga de la cantautora de 41 años.

El día antes de la muerte de Jim, Pink publicó una foto de ellos interpretando "I Have Seen the Rain" en la ciudad de Nueva York en abril de 2006 con la leyenda "Daddy-Sir". Jim escribió la balada mientras servía en Vietnam.

P!nk había revelado en julio de 2020 que su padre "acababa de terminar su segunda ronda de quimioterapia para el cáncer de próstata" y estaba sorprendentemente de buen humor.

