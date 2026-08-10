Michael B. Jordan y Raye desatan rumores de romance

Michael B. Jordan y Raye fueron vistos juntos en Six Flags, una salida que encendió especulaciones sobre un posible romance

Michael B. Jordan y la cantante británica Raye despertaron rumores sobre un posible romance después de ser vistos juntos en un parque temático, en las afueras de Los Ángeles.

La pareja pasó parte del viernes 7 de agosto entre las atracciones del parque temático y fue captada por algunos visitantes mientras compartía momentos en distintas montañas rusas.

En una de las imágenes que comenzó a circular en redes sociales, Raye aparece sonriente junto al protagonista de Sinners mientras ambos conversan antes de que comenzara uno de los recorridos.

Fans especulan sobre una posible relación

Un video publicado por un fan en TikTok mostró a Jordan, de 39 años, y Raye, de 28, sentados en una atracción mientras hablaban y esperaban el inicio del recorrido.

En otra fotografía difundida en X, ambos aparecen abordando otra atracción. El actor llevaba un overol beige, mientras que la intérprete de Where Is My Husband! lucía un atuendo completamente negro.

Las imágenes rápidamente provocaron comentarios entre los seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si la salida era simplemente amistosa o si podía tratarse de una cita.

“¿Están saliendo?”, preguntó un usuario. Otros hicieron comentarios en tono de broma e incluso aseguraron que ambos “se complementan” y que la combinación resultaba inesperada, pero atractiva.

Hasta el momento, los representantes de Jordan y Raye no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre la naturaleza de su relación.

Jordan ha hablado sobre encontrar a la persona adecuada

La salida ocurre más de cuatro años después de la separación del actor de Lori Harvey, su última relación pública de mayor relevancia.

En una entrevista con GQ en febrero de 2025, Jordan reconoció que actualmente mantiene su atención principalmente en su carrera y que no está obsesionado con encontrar pareja.

El actor explicó que le gustaría conocer a alguien capaz de adaptarse al ritmo de su vida y al momento profesional que atraviesa. También señaló que incluso cuando dos personas son compatibles, el momento puede no ser el adecuado para que una relación funcione.

Jordan ya había hablado anteriormente sobre las dificultades de tener citas siendo una figura pública y sobre lo complicado que puede resultar conocer a alguien de manera espontánea lejos de la atención mediática.

Raye también tiene claro qué busca en una pareja

Por su parte, Raye ha compartido públicamente algunas de las características que considera importantes en una relación.

En declaraciones a People en noviembre, la cantante explicó que las palabras de afirmación son importantes para ella y que busca a una persona con buenas habilidades de comunicación.

El sentido del humor también ocupa un lugar importante en sus preferencias. Raye señaló que disfruta especialmente reír y que necesita una pareja capaz de hacerla pasar buenos momentos.

Además, destacó que busca a alguien disciplinado que pueda ayudarla a mantenerse enfocada en sus objetivos y actividades.

El historial sentimental de Michael B. Jordan

Antes de la aparición junto a Raye, Jordan ha sido relacionado en distintos momentos con otras figuras públicas, aunque varias de esas especulaciones nunca se transformaron en relaciones confirmadas.

Entre ellas se encuentra Kendall Jenner, con quien fue visto en 2015 al salir de una fiesta posterior a la Met Gala. El actor aclaró entonces que ambos eran amigos. Años después volvieron a coincidir en un evento de la revista W.

También fue vinculado brevemente con Kiki Layne y Cindy Bruna después de ser fotografiado por separado con ambas.

Sin embargo, su relación pública más conocida fue con Lori Harvey, con quien comenzó a salir en 2020 y terminó su relación a mediados de 2022.

La ruptura fue confirmada en junio de ese año, después de que ambos eliminaran fotografías juntos de sus respectivas cuentas de Instagram.