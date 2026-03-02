'Sinners' llega fuerte a los Óscar tras arrasar en SAG Awards

Los SAG-AFTRA sirven como termómetro de los Óscar y reconocen lo mejor del cine y la televisión, destacando actuaciones principales, secundarias y elencos

El drama de vampiros 'Sinners' se consolidó como favorito para los próximos Óscar al alzarse este domingo con el premio a mejor película en la 32º edición de los galardones del sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA).

Dirigida por el aclamado Ryan Coogler, 'Sinners' superó a fuertes competidoras como 'One Battle After Another', 'Hamnet', 'Marty Supreme' y 'Frankenstein' de Guillermo del Toro. La gala dejó momentos memorables, entre ellos la inesperada victoria de Michael B. Jordan como mejor actor por su interpretación en la película.

En la categoría femenina, los pronósticos se cumplieron: Jessie Buckley se alzó con el galardón por 'Hamnet', consolidándose como favorita para los Óscar del próximo 15 de marzo. En reparto, Sean Penn y Amy Madigan fueron reconocidos por sus trabajos en 'One Battle After Another' y 'Weapons', respectivamente.

Triunfos en la pantalla chica y tributos a leyendas

En televisión, 'The Studio' y 'The Pitt' destacaron como los mejores proyectos de comedia y drama. Sus protagonistas, Seth Rogen y Noah Wyle, recibieron premios como mejores actores en sus categorías.

Owen Cooper fue nuevamente reconocido por 'Adolescence' como mejor actor en serie limitada, mientras que Michelle Williams sorprendió en la categoría femenina con 'Dying for Sex'. Catherine O'Hara recibió un galardón póstumo por 'The Studio', y Keri Russell fue distinguida por 'The Diplomat'.

Homenaje a Harrison Ford

La ceremonia rindió tributo a la trayectoria de Harrison Ford, quien recordó su carrera y elogió a George Lucas y Steven Spielberg por sus oportunidades en Star Wars e Indiana Jones.

"Es difícil entrar en este negocio. En mi caso, es difícil salir de él, gracias a Dios", reflexionó el actor visiblemente emocionado.

