Mercury revela a los 12 finalistas de su premio musical

El Premio Mercury anunció los 12 álbumes finalistas que competirán por uno de los galardones más prestigiosos de la música británica

El Premio Mercury dio a conocer este jueves la lista de los 12 álbumes finalistas que competirán por uno de los reconocimientos más importantes de la música británica.

Entre los seleccionados destaca Paul McCartney, quien obtuvo por primera vez una nominación a este galardón gracias a su álbum The Boys of Dungeon Lane.

La selección también incluye a Olivia Dean con The Art of Loving; Raye con This Music May Contain Hope; el rapero Dave con The Boy Who Played the Harp; el cantautor irlandés Dove Ellis por su debut Blizzard; Florence + the Machine con Everybody Scream; Jade con That's Showbiz Baby!; la agrupación de jazz Knats con A Great Day in Newcastle; Kojey Radical con Don't Look Down; Nia Archives con Emotional Junglist; Suede con Antidepressants; y el álbum benéfico Help(2) de War Child, en el que participan artistas como Olivia Rodrigo, Arctic Monkeys, Cameron Winter y otros.

Artistas con historial ganador

Entre los finalistas de este año figuran dos artistas que ya conquistaron anteriormente el Premio Mercury. Suede obtuvo el reconocimiento en 1993, mientras que Dave fue distinguido en 2019.

En las ediciones más recientes, el premio ha sido entregado a Sam Fender por People Watching, English Teacher por This Could Be Texas, Ezra Collective por Where I'm Meant to Be, Little Simz por Sometimes I Might Be an Introvert y Arlo Parks por Collapsed in Sunbeams.

Un jurado especializado elegirá al ganador

Los 12 álbumes finalistas fueron seleccionados por un jurado integrado por especialistas de la industria musical, luego de revisar las obras presentadas por los artistas. En esta edición participaron, entre otros, la locutora musical Afrodeutsche, el músico de jazz Jamie Cullum y el crítico de The Times, Will Hodgkinson.

El ganador será anunciado durante la ceremonia de entrega que se celebrará el próximo 22 de octubre en Newcastle. Además del reconocimiento, el artista o grupo vencedor recibirá un premio económico de 25 mil libras esterlinas, equivalentes a unos 33 mil dólares.