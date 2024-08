Karely Ruiz muestra vientre de embarazo; estallan las redes

El pasado fin de semana la influencer Karely Ruiz sorprendió a propios y extraños al anunciar que estaba embarazada.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales y en cuestión de minutos recibió miles de comentarios que la felicitaban y le deseaban lo mejor en su nueva etapa como mamá.

Los seguidores de la 'Reyna de Only Fans', como también es conocida, aún no salían de su asombro cuando por la tarde del sábado realizó la fiesta de revelación de género en donde con una gran columna de humo rosa anunció que estaba en la dulce espera de una niña.

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida, es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió , no tengo palabras para describir todo lo que siento , estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí, te cuídare y te amaré por siempre", fue el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram al anunciar su embarazo.

Te puede interesar: Karely Ruiz confirma que está embarazada; así lo anunció

Ataviada con un diminuto bikini en color azul, Karely Ruiz compartió una selfie para mostrar su vientre de embarazo.

"¿Apoco no me veo bien chula de mamá?", escribió la modelo regiomontana en la publicación.

Sin duda, para sus seguidores, uno de los misterios que rodeó el anuncio del embarazo de Karely Ruiz, fue la identidad del padre de la bebé.

Y aunque la influencer no ha comentado nada al respecto, los usuarios se han dejado llevar por pequeñas pistas y aseguran que el padre de la niña se llama Johnny Echeverría. En otra foto que circuló en redes sociales se puede ver a un hombre junto a Karely, mismo que aseguran se trata de su esposo, ya que recordemos que hace unos meses también se avivaron los rumores de que la influencer se había casado.





Comentarios