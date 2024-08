Karely Ruiz confirma que está embarazada; así lo anunció

La reina de 'Only Fans', como también es conocida la influencer regia compartió con sus seguidores que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé

La influencer Karely Ruiz de nueva cuenta está dando de que hablar, pero en esta ocasión no es por una polémica imagen, sino por anunciar que está ¡embarazada!

La reina de OnlyFans, como también es conocida, anunció a través de sus redes sociales que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé.

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida, es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió", dijo la modelo regia.

Y agregó: "No tengo palabras para describir todo lo que siento , estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí, te cuídare y te amaré por siempre", agregó en la publicación.

Karely se mostró emocionada de compartir la noticia con todos sus fans en las distintas redes sociales.

"Quiero ver todos sus mensajes bonitos, los amo y quería contarles esto desde hace rato porque sé que siempre estarán para mí", escribió en una historia de Instagram.

La modelo regia no ofreció más detalles sobre su embarazo o en el mes de gestación en el que se encuentra, pero señaló que este día se llevaría a cabo la ceremonia de revelación para conocer si tendrá niño o niña.

En redes sociales se difundió la presunta invitación a la fiesta de revelación la cual se llevará a cabo en un salón de eventos ubicado en la Carretera Nacional a partir de las 15:00 horas de este sábado 24 de agosto.

Sin embargo, no se ha confirmado si corresponde al evento de Karely.

Las personas que están reaccionando a la noticia le envían sus felicitaciones y mejores deseos a la influencer.

