'K-Pop Demon Hunters' llega con show a la Arena Monterrey

Rumi, Mira y Zoey deberán conectar con el corazón de sus fans regiomontanos, para evitar que se rompa la Honmoon que protege a Nuevo León.

La Arena Monterrey se prepara para recibir una de las producciones más esperadas: K-POP DEMON HUNTER – Tributo en Vivo, programado para el 18 de diciembre, promete recrear en escenario la energía, la estética y la épica que han convertido a Kpop Demon Hunters en la película más grande en la historia de Netflix.

Con 236 millones de visualizaciones —y más de 325 millones con corte internacional—, la cinta se consolidó como un hito cultural global. Su mezcla única de música, fantasía y acción ha conquistado audiencias de todas las edades, y ahora su universo llega a México con un espectáculo que combina luces, baile, multimedia y narrativa para revivir la lucha entre la energía humana y la oscuridad que amenaza el ritmo que sostiene a la música.

En el este show, Rumi, Mira y Zoey deberán conectar con las voces y el corazón de sus fans regiomontanos, para evitar que la energía oscura rompa la Honmoon que protege a Monterrey.

Inspirándose en los íconos del K-pop, un mexicano dio vida a las heroínas animadas

El fenómeno detrás de Kpop Demon Hunters también tiene un toque mexicano. El animador Cruz Contreras, experto en efectos visuales y movimiento, fue clave en la creación del estilo, peinados y vestuarios del trío protagonista, tomando como referencia a grupos emblemáticos como Blackpink, Twice e Ive.

Contreras participó en producciones de alto perfil como Spider-Man: Un nuevo universo, El monstruo del mar, Más allá de la luna y A través del Spider-Verso. Su trabajo en esta cinta exigió un nivel de detalle milimétrico: desde la caída del cabello hasta la sincronía exacta entre cada paso de baile y el aura de poder que desprenden las ídolos cuando activan su faceta de cazadoras de demonios.

La historia que él ayudó a construir sigue a tres estrellas del K-pop que, además de llenar estadios, tienen una identidad secreta: son guerreras encargadas de mantener sellado a un linaje demoníaco que busca recuperar el control del mundo humano. Todo se complica cuando un enigmático grupo masculino aparece con intenciones que rompen la armonía… y el ritmo.

Una saga en expansión y camino a los premios Óscar

El éxito de Kpop Demon Hunters ha sido tan contundente que ya se habla de una posible secuela. La directora Maggie Kang confirmó que existen ideas para continuar la historia de Huntr/x, aunque aún no hay un anuncio oficial. Tanto ella como Chris Appelhans coinciden en que este universo tiene “mucho más por ofrecer”.

La cinta no solo arrasó en streaming: su versión para cantar en coro se convirtió en la primera película de Netflix en liderar la taquilla de EUA. Cuatro temas llegaron al top 10 estadounidense y “Golden” igualó un récord histórico al mantenerse ocho semanas en el número uno.

El impacto ha sido tal que especialistas la colocan como favorita al Óscar a Mejor Película Animada, y Netflix buscará competir también en Mejor Canción Original con “Golden”, “Your Idol” y “What It Sounds Like”.

Ya sea en streaming, en la música o ahora sobre un escenario en Monterrey, la historia de Huntr/x sigue creciendo.

El 18 de diciembre, la energía del K-pop y la magia del Hanmun buscarán, una vez más, mantener sellada la oscuridad.