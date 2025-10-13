Kpop Demon Hunters apunta a secuela y arrasa rumbo al Óscar

Kpop Demon Hunters no solo ha roto récords en streaming y la taquilla mundial, sino que también podría tener una secuela en camino

Kpop Demon Hunters no solo ha roto récords en streaming y la taquilla mundial, sino que también podría tener una secuela en camino, según reveló Maggie Kang, creadora y codirectora de la exitosa película animada.

Durante una entrevista con la BBC en su visita a Europa, Kang dijo que está “entusiasmada por la posibilidad de que haya más historias” con el grupo femenino animado Huntr/x, protagonista del filme.

Aunque aclaró que “no hay nada oficial de lo que pudiéramos hablar”, tanto ella como el codirector Chris Appelhans coinciden en que “definitivamente podemos hacer más con estos personajes en este mundo”.

La cinta se ha convertido en un fenómeno cultural global, superando a Squid Game como el título más visto en la historia de Netflix, con más de 325 millones de visualizaciones. Además, su versión para cantar a coro, lanzada en cines en agosto, se convirtió en la primera producción de la plataforma en liderar la taquilla estadounidense.

La historia sigue a un exitoso trío femenino de K-pop que combina sus giras mundiales con la misión de salvar al mundo de fuerzas demoníacas. Su enfrentamiento central es con la banda masculina Saja Boys, formada por demonios.

La banda sonora ha sido otro de los grandes éxitos: cuatro canciones llegaron simultáneamente al top 10 de Estados Unidos, algo que ni Fiebre del sábado noche logró.

El tema principal, “Golden”, ha permanecido ocho semanas en el número uno, empatando el récord histórico de Sugar Sugar de The Archies para un acto animado.

¿Kpop en los Óscar?

El impacto ha sido tan grande que Kpop Demon Hunters es considerada favorita para los próximos Premios Óscar. El sitio especializado Gold Derby la coloca como líder para Mejor Película Animada, por encima de Zootopia 2 y Elio.

Netflix también planea competir en la categoría de Mejor Canción Original, con “Golden” confirmada y otras dos candidatas fuertes: “Your Idol”, interpretada por los Saja Boys, y “What it Sounds Like”, que cierra la película con una carga emocional intensa.

Kang y Appelhans atribuyen el éxito a la conexión con el público joven y fanático del K-pop, quienes viralizaron escenas y canciones en redes sociales apenas horas después del estreno. “Fue como publicidad gratuita. Simplemente difundieron la noticia de esta película por todas partes”, afirmó Kang.

Con una recepción crítica del 95% en Rotten Tomatoes y un ejército de fans global, la historia de Huntr/x podría continuar en una esperada secuela.

Mientras tanto, la industria observa cómo este fenómeno musical y animado avanza firme rumbo a la temporada de premios.