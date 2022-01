Festival 'When We Were Young' emociona a los emo

El Line Up del festival llenó de nostalgia a quienes en los 2000 formaban parte del movimiento amante del rock y happy punk

Por: Brenda González

enero, 18, 2022 20:42

Los casi treintañeros se llenaron de nostalgia este martes con el anuncio del festival "When We Were Young", que reunirá a bandas que marcaron a toda una generación.

Recordemos que a finales de los 2000 se hicieron populares las agrupaciones de rock y happy punk que emocionaban a los "emos", integrantes una tribu urbana que se caracterizaban por su largo fleco, su delineador y vestimenta negra, así como sus pantalones entubados.

Algunas de estas bandas se harán presentes en este festival, cuyo nombre es alusivo a una de las canciones más representativas de The Killers (When You Were Young).

Entre los artistas anunciados en el Line Up se encuentran My Chemical Romance, Paramore, Avril Lavigne, AFI, Bring Me The Horizon, entre otros más que hicieron recordar tiempos de adolescencia, donde lo único que importaba era escuchar a todas horas a tus bandas favoritas.

El evento, al que muchos usuarios de redes sociales ilusionó, se realizará en el mes de octubre en Las Vegas Festival Grounds, un lugar al aire en el strip de Las Vegas, Nevada.

Para acudir al festival es necesario registrarse en la página oficial del evento (www.whenwewereyoungfestival.com) para poder comprar los boletos en la preventa este viernes 2 de enero.

Locura en redes sociales

Luego del lanzamiento del Line Up del festival "When We Were Young" las redes sociales explotaron, incluso páginas de música "emo" difundieron el evento, donde el público mexicano confesó sus deseos de acudir.

Y los memes no pudieron faltar convirtiendo el nombre del festival en tendencia en Twitter.

No cabe duda que el emo que llevamos dentro no ha muerto, y el ver a estas agrupaciones reunidas nos trajo muy buenos recuerdos.