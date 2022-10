Conquista Roger Waters con su rock y crítica social

Roger Waters se presentó anoche en la Arena Monterrey con el espectáculo musical titulado This Is Not a Drill, que complació a los 15 mil fans que asistieron

Por: Italia Herrera

octubre, 12, 2022 06:38

Roger Waters se presentó con su gira This is not a drill, en la Arena Monterrey ante 15,000 asistentes que disfrutaron la velada rockera.

El escenario era forma de cruz con líneas rojas, en punto de las 21:15 horas, el cantante proyectó un video 3D con la canción Comfortably numb donde se veían calles abandonadas.

La segunda canción fue Happies Days of Our Lives y en la tercera canción todos los fanáticos cantaron Another Brick In The Wall.

En la cuarta canción, The Power that Be, el integrante fundador de Pink Floyd, tocó el piano.

El cantante agradeció a los asistentes y mencionó que desde hace 2 años no visitaba el país, y mientras estaba hablando, Waters empezó a toser bromeando con los asistentes al decir que era culpa del agua y café.

Como todo profesional siguió el concierto con grandes éxitos de Pink Floyd.

Lo más impresionante del concierto fue que en la canción de Sheeps salió un borrego gigante que volaba por toda la Arena Monterrey.

Hubo un intermedio de 15 minutos para regresar con la canción Run Like Hell.

Roger Waters complació a los regiomontanos por más de 2 horas y en los videos que se proyectaban en las pantallas LED tocaba los temas acerca del gobierno y la igualdad.