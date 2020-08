Combate los daños causados en la piel por el uso de cubrebocas con estos Dermatips

El Dr. César Villarreal detalló en entrevista que las consultas por lesiones en la piel causadas por el uso constante del cubrebocas han ido en aumento

Monterrey.- El uso constante de las mascarillas o cubrebocas a partir de la pandemia del coronavirus, han causado que aumenten las consultas dermatólogicas por las lesiones que estos productos provocan en la piel de las personas.

En entrevista con el dermatólogo Dr. César Villarreal, resaltó que durante la pandemia han aumentado los casos de dermatitis exacerbada que empeoran por el uso de estos artículos de protección.

El término "maskne", o "acné por mascarilla", se ha popularizado sobre todo con el personal de salud que utilizan mascarillas especializadas como el N-95, estos productos hacen una presión en la cara que les deja marcada la piel, incluso puede macerarla.

El personal de salud también puede experimentar algún tipo de alergia a los componentes de los cubrebocas especializados causando una dermatitis por contacto alérgico.

En la población no médica, las personas que presentan acné pueden desarrollar una dermatitis seborreica por la humedad que se genera por el mismo uso constante de las mascarillas.

Alergias por el uso de cubrebocas

El dermatólogo Virrarreal, resaltó que las alergias son poco frecuentes, pero cuando se presentan se dan generalmente en el persona de salud, enfermeras y médicos que están al frente de batalla contra el Covid-19.

Las personas que ya presentaban acné pueden empeorar su condición porque el uso de este artículo, pues genera humedad, se acumula suciedad en la zona, y se tapan los poros.

Ante estos escenarios, el experto pidió a la población "no recurrir a remedios caseros que terminarán empeorando el caso".

Dermatips

A continuación te compartimos algunos dermatips para evitar se compliquen las lesiones en el rostro.

1. Lava e hidrata la piel de la cara:

La aplicación de crema hidratante agrega una capa protectora que puede reducir la resequedad (dependiendo del tipo de piel).

2. Protege tus labios aplicando vaselina.

Después de lavarte la cara, antes de ponerte el cubrebocas, antes de dormir.

3. No usar maquillaje cuando use un cubrebocas. Es más probable que el maquillaje obstruya los poros y provoque brotes. Si es necesario el maquillaje, utiliza solo productos etiquetados como "no comedogénicos" o "libres de aceite".

4. Evite probar nuevos productos para el cuidado de la piel que puedan irritar su piel. (exfoliaciones químicas, exfoliante o retinoide)

5. Utiliza menos productos que puedan irritar tu rostro. (Ácido salicílico, Retinoide, Aftershave).

6. Usa un cobrebocas adecuado.

Un ajuste cómodo, tela suave, natural y transpirable, como el algodón.

Que se sienta suave si tienes piel sensible; Material de algodón en el interior si tienes acné o piel grasa.

Evite telas sintéticas, como nylon, poliéster. Es más probable que irriten tu piel y causen brotes.

7. Tómese un descanso del cubrebocas de 15 minutos cada 4 horas.

8. Lava tus cubrebocas de tela. El lavado también elimina la grasa y las células de la piel que se acumulan dentro del cubrebocas:

Siga las instrucciones de lavado en cada mascarilla.

Lávalos en agua caliente a menos que las instrucciones indiquen lo contrario.

Use un detergente para la ropa hipoalergénico sin perfume.

Después de lavarlos, verifique su forma. Si un cubrebocas ya no se ajusta es menos protector.

