Yanet García celebra tres años en OnlyFans; esto regaló

La reconocida influencer mexicana, Yanet García, famosa por su papel como 'Chica del Clima' y su ascenso meteórico en el mundo digital, ha alcanzado un hito significativo en su carrera: su tercer aniversario en la plataforma OnlyFans.

Nacida en Monterrey, Nuevo León, Yanet ha trascendido fronteras, pasando de ser una conocida presentadora de televisión a convertirse en una sensación en las redes sociales. Su perfil en OnlyFans, con aproximadamente 5 mil suscriptores, ofrece un contenido más exclusivo y personal, lo que ha contribuido a solidificar su estatus como una de las figuras más influyentes y mejor pagadas en el mundo del entretenimiento digital mexicano.

Para celebrar este hito, Yanet compartió un emotivo mensaje con sus fans en redes sociales: "Este mes es muy especial para mí porque han pasado 3 años desde que empecé OnlyFans @onlyfans Ha cambiado completamente mi vida y me siento muy agradecida por todo el amor y apoyo que siempre me han dado porque sin ustedes esto no sería posible".

Sumado a eso, la influencer regiomontana sorprendió a sus fans con un regalo muy "hot": permitió ver todo su contenido de Only Fans gratis, pero solo por el día de ayer 31 de mayo.

"Antes de que termine este mes, hoy mi OnlyFans es GRATIS!!!! Celebremos juntos. Les mando mucho amor a todos", se leía en el texto que acompañaba la foto de un pastel y un globo con el número 3, pero después fue editado.

En Instagram, donde cuenta con más de 14 millones de seguidores, Yanet ha creado un espacio único para compartir su vida, sus pasiones y sus impresionantes fotografías que constantemente deleitan a sus seguidores. Su perfil es un collage vibrante que refleja su estilo de vida, sus rutinas de ejercicio y sus proyectos profesionales, todo ello enmarcado en una estética cautivadora.

Comentarios