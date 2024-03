Burla a pastelería fue 'jugada maestra': Poncho de Nigris

"Como cuando te tropiezas y tienes que fingir que empiezas a correr para que no se note", "Oí, que lo planeo dice, jajajaj ingasamil", "Patadas de ahogado y el día de la inauguración de su pasteleria en MTY la gente hará fila, pero para entrar a Eat Me Food", "Cuando a uno le va a toda madre, créeme, no lo anda uno diciendo", "Eso que haces es dar patadas de ahogados, la cagaste, qué jugada maestra ni que mis hue**", son algunos de los comentarios de internautas.