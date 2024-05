Así fue la boda de Ryeowook, de Super Junior, y Ari

Ryeowook, de la aclamada banda de K-Pop Super Junior, y Ari, actriz y exmiembro de TAHITI, unieron sus vidas en un matrimonio lleno de lujo y elegancia. La ceremonia, que tuvo lugar este fin de semana, se volvió viral en redes sociales gracias a las impresionantes imágenes y videos que capturaron la belleza del evento.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Ryeowook entregó un ramo de flores a Ari y la acompañó hasta el altar, caminando por un sendero adornado con pétalos de rosas blancas y rosas. Este recorrido, en el que la pareja saludaba a sus seres queridos, fue uno de los instantes más memorables de su vida en pareja.

La celebración tuvo lugar en un jardín repleto de flores, donde se congregó una multitud de personas en Corea del Sur. El ambiente, adornado con flores rosas y blancas, creó un escenario perfecto para una noche inolvidable. Los integrantes de Super Junior, junto con familiares y amigos, compartieron este día tan especial con la feliz pareja.

En otro video viral, se puede ver a Ryeowook arrodillándose para entregar el ramo de flores a Ari, seguido de la pareja caminando por un pasillo de flores, rodeados de sus seres queridos. El lugar de la ceremonia, con su techo de cristal, añadía un toque de naturaleza y romanticismo, mientras las luces y decoraciones florales creaban una atmósfera mágica.

Las imágenes también muestran a todos los integrantes de la banda de K-pop posando con los recién casados frente a una pared verde decorada con flores blancas y rosas, con sonrisas radiantes que reflejaban la alegría del momento.

Y no podría faltar que Super Junior amenizaran la boda con cantando el tema SORRY, SORRY.

Quien también cantó fue Bada, líder de la icónica girlband fundacional del K-pop, S.E.S.

El clímax de la boda, al menos según lo que se compartió en redes sociales, fue cuando Ryeowook le dedicó una canción a Ari, quien se mostró visiblemente emocionada.

Ryeowook es el segundo miembro de Super Junior en casarse en la última década, marcando un hito importante para la banda y sus seguidores.

A pesar del lujo que caracterizó el evento, la boda de Ryeowook y Ari también se destacó por su toque natural y los elementos sutiles que adornaron el salón. La combinación de detalles elegantes y el esplendor natural hizo que este día fuera verdaderamente especial. La boda no solo fue un despliegue de lujo, sino también una celebración íntima y significativa para la pareja.

Ahora, tras el impresionante despliegue de su sagrada unión, los fans están ansiosos por ver las fotos de la luna de miel y seguir los nuevos momentos que Ryeowook y Ari compartirán en esta nueva etapa de sus vidas.

¿Quiénes son Super Junior?

Super Junior es una destacada boy band surcoreana formada por la compañía de entretenimiento SM Entertainment en 2005. Considerada una de las agrupaciones más influyentes y exitosas del K-Pop, Super Junior ha jugado un papel fundamental en la popularización del género a nivel mundial. Aquí hay algunos detalles clave sobre la banda:

Super Junior comenzó como un grupo de 12 miembros y ha pasado por varios cambios en su alineación a lo largo de los años. Los miembros originales incluyeron a Leeteuk, Heechul, Hangeng, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook y Kibum. Kyuhyun se unió en 2006, completando el grupo en su forma más conocida. A lo largo del tiempo, algunos miembros han dejado la banda o han tomado pausas debido a obligaciones militares o personales.

El grupo es conocido por su versatilidad musical, abordando géneros que van desde el pop y el R&B hasta el dance y el rock. Han lanzado numerosos álbumes exitosos tanto en Corea del Sur como internacionalmente, con canciones emblemáticas como "Sorry, Sorry", "Mr. Simple" y "Bonamana". Su estilo de música pegadiza, combinada con coreografías complejas y visuales impactantes, ha sido fundamental para su popularidad.

La famosa banda sucoreana realizó su última gira en México el 14 de febrero de 2023, como parte de su tour mundial "Super Show 9: Road". El concierto tuvo lugar en la Arena Ciudad de México y fue parte de una serie de presentaciones en América Latina, que incluyeron shows en Chile, Brasil y Perú​​.

Esta gira marcó el regreso de Super Junior a los escenarios internacionales después de tres años, y fue la primera vez en cinco años que visitaron América Latina. Durante la gira, interpretaron tanto canciones nuevas como éxitos clásicos, ofreciendo a sus fans una experiencia inolvidable​.

