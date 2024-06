Los hijos de los príncipes de Gales felicitan a su padre

Los tres hijos de los príncipes de Gales, Jorge, Carlota y Luis, felicitaron este domingo a su padre, Guillermo, con motivo del Día del Padre en el Reino Unido, en el primer mensaje que firman en redes sociales.

"Te queremos, papá. Feliz Día del Padre", dice el mensaje suscrito por las iniciales de los tres y acompañado por una foto tomada por la princesa de Gales, Catalina, en la que aparecen sus hijos de espaldas abrazados por Guillermo y mirando hacia el mar en una playa.

Según el Palacio de Kensington -residencia oficial de los príncipes de Gales-, Catalina tomó la foto en un viaje a la costa de Norfolk, en el este de Inglaterra, el mes pasado.

We love you, Papa. Happy Father’s Day 💕 G, C & L



📸 The Princess of Wales, 2024