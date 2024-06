No seas hocicón: Karely Ruiz explota contra Babo

La modelo de OnlyFans, rechazó que el cantante hable mal de ella solo porque no se llevó a cabo la colaboración. Y agregó que Babo no le gusta

La 'reina de Onlyfans', Karely Ruiz se fue con todo contra el vocalista de la banda Cártel de Santa, después de que este hiciera polémicas declaraciones sobre ella en otra entrevista.

La regiomontana apareció en Gusgri Podcast y fue cuestionada sobre las declaraciones de Babo en una entrevista con Celia Lora en donde aseguró que Karely había rechazado una colaboración con él.

Karely explicó a detalle cómo ocurrieron los hechos. Señaló que el originario de Santa Catarina, la contactó para realizar una colaboración, en donde ella sugirió hacer unas fotos, 'algo tranqui'. Sin embargo, Babo no aceptó porque le dijo que a él 'le encantaba todo', situación que no aceptó la influencer.

Gusgri señaló que en la entrevista, Babo aseguró que fue la propia Karely quien lo había contactado para pedirle una colaboración, lo que hizo explotar a la regiomontana.

"No, no, no y puedo enseñar las conversaciones, que no sea hocicón. La verdad", expresó Karely molesta.

La modelo de OnlyFans, rechazó que el cantante hable mal de ella solo porque no se llevó a cabo la colaboración.

Y agregó que Babo no le gusta y no es de su agrado.

"Aparte no son mis gustos. Babo no me gusta la neta, lo voy a decir públicamente porque se que se va a hacer viral esto, no, no es de mi agrado", señaló.

A pesar de las polémicas declaraciones del rapero, Karely Ruiz señaló que no le cae mal, porque no lo conoce y no puede hablar mal de él.

Solo pidió que las personas hablen las cosas como son, ya que dijo, le molesta que siempre cuenten las cosas a su conveniencia.

Cabe recordar que Karely fue involucrada en otra polémica después de que una modelo de OnlyFans originaria de Mazatlán, también habló mal de la regia y la acusó de ofrecerle drogas.

Comentarios