Adán Banuelos habría desconocido ruptura con Bella Hadid

El entrenador de caballos Adán Banuelos habría quedado sorprendido al enterarse de que Bella Hadid estaba nuevamente soltera

El entrenador de caballos Adán Banuelos aparentemente se enteró de último momento de que su relación con Bella Hadid había terminado, luego de que surgieran reportes que señalaban que la supermodelo se encontraba nuevamente soltera.

De acuerdo con información obtenida por TMZ, fuentes cercanas al caso aseguran que Banuelos creía que ambos continuaban como pareja y que descubrió la situación sentimental actual de Hadid después de que se desmintieran rumores sobre un posible romance entre la modelo y Nathan Lacy, hermano de una de sus amigas.

El entrenador habría quedado sorprendido

Según las fuentes citadas, Adán Banuelos no tenía conocimiento de que Bella Hadid ya no consideraba vigente la relación hasta que vio los reportes publicados sobre la situación.

La sorpresa habría ocurrido debido a que, aparentemente, ambos habían mantenido contacto frecuente y compartido varios momentos juntos durante las últimas semanas.

Los reportes señalan que Bella Hadid y Banuelos realizaron recientemente un viaje a Aspen, Colorado, donde acudieron juntos a cenas y participaron en diferentes eventos relacionados con el mundo ecuestre.

Entre las actividades que habrían compartido se encuentran su asistencia a un rodeo en Snowmass el 29 de junio y otro evento en Silver City el 1 de julio.

Además, fueron vistos compartiendo una comida el 29 de junio y posteriormente acudieron al reconocido establecimiento Kemo Sabe, en Aspen, durante la celebración del 4 de julio.

Caminos separados tras el viaje

Después de su estancia en Aspen, Banuelos habría regresado a Texas para participar en una competencia de equitación, mientras que Bella Hadid viajó a otra zona de Colorado para reunirse con amigos en común.

La separación habría ocurrido sin que ambos tuvieran, aparentemente, la misma percepción sobre el estado de su relación.

Los rumores de un romance entre Bella Hadid y Adán Banuelos comenzaron en octubre de 2023. Desde entonces, la pareja mantuvo una relación intermitente durante aproximadamente dos años y medio.

Hasta el momento, los representantes de Bella Hadid no han emitido comentarios sobre la situación.