Bella Hadid es madrina de XV años de sobrina de Adán Bañuelos

De igual forma, Adán Bañuelos fungió como padrino y participó en distintos momentos de la celebración, incluyendo el tradicional baile con la festejada.

La modelo Bella Hadid, participó como madrina de XV años en la fiesta de una sobrina de su pareja, el jinete profesional Adán Bañuelos, en un hecho que conectó el mundo del espectáculo internacional con una de las tradiciones más representativas de México.

En las fotografías que circularon en redes sociales, Bella Hadid aparece junto a la quinceañera, posando de manera natural y compartiendo momentos con los familiares de Adán Bañuelos.

La presencia de una figura internacional en este tipo de celebraciones fue interpretada por usuarios como una señal de integración a la dinámica familiar, especialmente por tratarse de un ritual social que va más allá de la fiesta y representa acompañamiento y compromiso.

La figura de la madrina y el padrino en los XV años suele estar ligada a la cercanía familiar o afectiva. En este caso, Adán Bañuelos también fungió como padrino y participó en distintos momentos de la celebración, incluyendo el tradicional baile con la festejada.

¿Cuándo inició la relación entre Bella Hadid y Adán Bañuelos?

La relación entre Bella Hadid y Adán Bañuelos comenzó a llamar la atención pública a finales de 2023, cuando fueron vistos juntos por primera vez. Meses después, en febrero de 2024, la modelo confirmó el noviazgo al compartir una imagen junto al jinete durante el Día de San Valentín.

Desde entonces, la pareja ha mantenido un perfil reservado, con apariciones públicas limitadas y pocas publicaciones conjuntas, lo que ha generado interés cada vez que alguno de sus momentos personales se vuelve visible.

Pausa profesional, salud y el regreso al mundo ecuestre

La relación también se enmarca en una etapa personal de Bella Hadid, quien decidió reducir su actividad profesional tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de la enfermedad de Lyme. Durante este periodo, la modelo retomó su vínculo con los caballos, una afición presente desde su infancia.

Ese regreso al entorno ecuestre fue clave para su cercanía con Adán Bañuelos, quien se desempeñaba como su instructor. Con el tiempo, la relación profesional evolucionó hacia un vínculo personal.

Quién es Adán Bañuelos

Adán Bañuelos nació en 1989 y pertenece a una familia de raíces mexicano-estadounidenses. Es reconocido dentro del rodeo profesional y la disciplina de cutting horse, donde ha obtenido múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera.

Su trayectoria lo ha posicionado como una figura destacada dentro del deporte ecuestre, lo que ha contribuido a que su relación con Bella Hadid despierte interés tanto en el ámbito del entretenimiento como en el deportivo.