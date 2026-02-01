Detienen a Adan Bañuelos, ex de Bella Hadid, en Texas

El arresto pasó después de que el jinete participara en el 4YO Open Derby, tras lo cual acudió a festejar; no se informó si existió algún altercado previo

El reconocido jinete Adán Bañuelos, de 36 años, fue detenido tras darse a conocer su ruptura con Bella Hadid. La madrugada del sábado 31 de enero de 2026, Bañuelos fue arrestado en el condado de Parker, Texas, por el cargo de intoxicación pública, de acuerdo con reportes de medios internacionales.

El arresto ocurrió horas después de que el jinete participara en el 4YO Open Derby, tras lo cual acudió a festejar. Hasta el momento, no se ha informado si existió algún altercado previo que derivara en la intervención de las autoridades.

Tras su detención, Adán Bañuelos fue liberado luego de pagar una multa de 386 dólares. Las autoridades no reportaron cargos adicionales ni personas lesionadas relacionadas con el incidente.

Ruptura con Bella Hadid

La detención se dio días después de que se confirmara la ruptura entre Bella Hadid y Adán Bañuelos, ocurrida en enero de 2026, tras una relación que se extendió por más de dos años. Diversos reportes señalan que la separación se dio en términos amistosos.

Adán Bañuelos es una figura reconocida en el ámbito ecuestre, especialmente en la disciplina de cutting horse, donde ha sido campeón y miembro destacado de la National Cutting Horse Association (NCHA).

Hasta el momento, ni Bella Hadid ni Adán Bañuelos han emitido algún comunicado oficial sobre la ruptura ni sobre el incidente ocurrido en Texas.