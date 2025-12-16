'Una decepción': Aaron Ramsey revela motivo de su salida de Pumas

El jugador galés dijo que su salida del conjunto universitario lo tomó por sorpresa pues señaló que estaba para continuar el resto de la temporada

El mediocampista galés Aaron Ramsey dio a conocer mediante una publicación en redes sociales su salida del club Pumas luego de que su contrato fuera rescindido, lo cual calificó como decepcionante.

“Quisiera agradecer al pueblo mexicano por su amabilidad y generosidad, por hacernos sentir tan bienvenidos a mí y a mi familia en la Ciudad de México. También quiero agradecer enormemente al entrenador, al cuerpo técnico y, en especial, al personal médico por ayudarme en un momento difícil con las lesiones; sin embargo, con su ayuda y mucho trabajo, estaba listo y en forma para los partidos restantes y tenía muchas ganas de dar lo mejor de mí por los Pumas. "Desafortunadamente, mi contrato fue rescindido, lo cual fue una sorpresa y, obviamente, una decepción; por lo tanto, no tuve más opción que regresar a casa, a Gales”, expresó Ramsey en su cuenta de Instagram.

Ramsey estuvo menos de seis meses en la institución universitaria y prácticamente no logró consolidarse dentro del plantel.

Su debut se dio hasta la jornada 6 del Apertura 2025, ya que llegó con una lesión previa que lo mantuvo fuera alrededor de medio año antes de poder reportar al cien con el equipo.

La etapa del seleccionado galés dentro de la Liga MX concluyó sin haber alcanzado el impacto que se esperaba cuando se confirmó su llegada.

Pierde Ramsey a su perrita Halo

En su estadía en el país, Ramsey enfrentó un problema personal que lo afectó en gran medida: la desaparición de su perrita Halo.

El pasado mes de octubre, dio a conocer que su mascota se extravió en una guardería para perros en San Miguel de Allende.

La familia Ramsey convocó a una búsqueda en Dolores, Hidalgo, última ubicación conocida de la perrita, quien contaba con un collar de rastreo. Además ofrecieron una recompensa de 20 mil dólares.

Sin embargo pese a las esfuerzos no fue encontrada.

Nueva faceta en el futbol

Tras dejar México, Ramsey encontró lugar en el cuerpo técnico de la selección de Gales, que dirige Craig Bellamy.