Aaron Ramsey se despide de Pumas y abandona México

El mediocampista galés deja al Club Universidad tras meses complicados por lesiones y temas de seguridad, y no continuará en lo que resta del Apertura 2025.

Aaron Ramsey terminó antes de tiempo su etapa con los Pumas de la UNAM. El mediocampista galés decidió junto con su familia dar por concluido su paso en el futbol mexicano, y ya no formará parte del equipo para el cierre del Apertura 2025. Su salida formal se anunciará una vez que el conjunto auriazul concluya actividad en este semestre.

La decisión fue tomada debido a temas de inseguridad que afectaron directamente a su entorno personal, situación que se vio agravada por el episodio relacionado con su mascota extraviada. A esto se sumaron las constantes lesiones que le impidieron tener continuidad en cancha y un rendimiento lejos de lo esperado.

Ramsey estuvo menos de seis meses en la institución universitaria y prácticamente no logró consolidarse dentro del plantel. Su debut se dio hasta la Jornada 6, ya que llegó con una lesión previa que lo mantuvo fuera alrededor de medio año antes de poder reportar al cien con el equipo.

De acuerdo con fuentes consultadas, el jugador estaría abandonando territorio mexicano este mismo fin de semana, aunque el anuncio oficial por parte del club llegará hasta después de que Pumas termine su participación en el torneo actual. Ambas partes acordaron rescindir contrato de forma mutua, priorizando condiciones personales y deportivas.

Con esto, la etapa del seleccionado galés dentro del futbol mexicano concluye sin haber alcanzado el impacto que se esperaba cuando se confirmó su llegada. Pumas tendrá que reajustar su planificación de cara al siguiente torneo sin una de sus apuestas internacionales más importantes para este ciclo.