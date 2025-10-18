Aaron Ramsey arma gran búsqueda de su perrita y ofrece recompensa

Debido a la gran preocupación por la falta de información sobre su compañera, la familia ofreció una recompensa de $10,000 dólares a quien la recupere

Pumas tendrá un partido clave en el cierre de temporada, pues se enfrenta a Rayados, que podría complicarle mucho el pase a la Fase Final de la Liga, sin embargo, Aaron Ramsey una de sus figuras, enfrenta un problema personal que lo tiene aún más afectado: la desaparición de su perrita.

El mediocampista galés informó que su mascota llamada Halo, se extravió en una guardería para perros en San Miguel de Allende y desde entonces no ha tenido información de ella.

Ante a esto, la familia Ramsey convocó una búsqueda para este sábado en Dolores, Hidalgo, última ubicación conocida de la perrita, quien cuenta con un collar de rastreo.

Si tienes alguna novedad sobre nuestra Halo, no dudes en contactarnos. Habrá una GRAN RECOMPENSA por encontrarla. Todos estamos rezando para que esté bien y pueda volver pronto con nosotros 🙏🏼



Any news about our Halo please contact us. BIG REWARD for finding her. we are all… pic.twitter.com/hEhJOxdd5r — Aaron Ramsey (@aaronramsey) October 17, 2025

Debido a la gran preocupación por la falta de información sobre el paradero de su compañera, la familia ofreció una recompensa de $20,000 dólares a quien la recupere u ofrezca información comprobable sobre su paradero.

Desde que ocurrió este triste suceso, el jugador ha generado una ola de apoyo por parte de colectivos animalistas, sin embargo, su esposa, Collen Ramsey, dijo que han recibido información falsa, aunque siguen confiando en "la bondad de la gente de México.