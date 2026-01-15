Torrent descarta fichaje de Griezmann para Rayados

Domènec Torrent negó que Rayados de Monterrey busque fichar a Antoine Griezmann y calificó el rumor como una invención. Su prioridad es el Clausura 2026

El nombre de Antoine Griezmann no llegará a la lista de refuerzos de Rayados de Monterrey.

Así lo dejó claro el técnico Domènec Torrent, quien descartó cualquier acercamiento con el delantero francés y calificó la versión como un invento sin sustento.

Tras la victoria de Monterrey ante Necaxa, en la segunda jornada del Clausura 2026, el estratega español fue cuestionado sobre el rumor surgido en España, que vinculaba al club regiomontano con Griezmann luego de la salida de Sergio Ramos.

“Son cosas prácticamente imposibles”

Torrent fue directo al responder y no dejó espacio para la especulación.

“Esto no es verdad, no sé cómo inventan tanto. Estamos diciendo cosas prácticamente imposibles, son barbaridades. No me interesa, me interesa el partido de hoy”, declaró en conferencia de prensa.

El técnico añadió que, aunque tiene redes sociales, evita seguir todo lo que se publica por salud mental y reiteró que su enfoque está en el trabajo diario y en el próximo compromiso del torneo.

Rayados, enfocado en el Clausura 2026

Monterrey consiguió su primer triunfo del certamen al imponerse como visitante al Necaxa, luego de haber debutado con derrota ante Toluca.

Para Torrent, el resultado confirma que el equipo debe concentrarse en su desempeño dentro de la cancha y no en versiones externas.

Respaldo total a Sergio Canales

El entrenador también se refirió al penal fallado por Sergio Canales en el duelo ante Toluca y minimizó cualquier impacto anímico en el mediocampista español.

“Que falle un penal me da igual, falla el que se atreve a patear. Es un jugador fiable, se resbaló y punto. Hace campeonatos que aporta mucho a Rayados, es el que mueve al equipo”, sentenció.

Con ello, Torrent dejó claro que Monterrey mantiene la mira puesta en su proyecto deportivo y no en fichajes mediáticos fuera de la realidad.