Afirman desde España que Rayados busca a Antoine Griezmann

Este interés no es nuevo, pues el Monterrey habría intentado fichar al francés el año pasado, cuando vencía su contrato con el Atlético de Madrid

Así como el Real Madrid tuvo durante años la famosa novela con Kylian Mbappé, en Rayados hay un jugador que desde hace un tiempo ha sido el principal objetivo de la directiva y que, según informaron desde España, por fin podría convertirse en una realidad.

El periodista ibérico, Álex Silvestre, dijo en su programa El Chiringuito de Jugones, que el Monterrey habría logrado convencer a Antoine Griezmann para fichar por la institución para el Apertura 2026.

Este interés no es nuevo, pues el propio periodista apuntó que el Monterrey habría intentado fichar al francés en el pasado, particularmente el año anterior, cuando vencía su contrato con el Atlético de Madrid, el cual terminó renovando hasta 2027.

Rayados sería un "plan b"

Silvestre resaltó que Antoine siempre fue abierto con su círculo cercano sobre que quiere pasar el ocaso de su carrera en Estados Unidos, sin embargo, la oferta económica, deportiva e incluso familiar de Rayados sería irresistible para el francés.

Pese a los contactos y la supuesta aprobación de "Grizi", él todavía tiene contrato con el "Atleti" hasta verano de 2027, por lo que si la directiva mexicana quiere que cambie sus rayas de rojiblancas a albiazules, tendrá que pagar su pase.

Ojo, porque Álex Silvestre no comentó que exista aún contacto alguno entre las directivas de ambas instituciones para negociar una suma económica por los servicios del delantero galo, cuyo pase rondaría los $11 millones de euros, según Transfermarkt.

🚨 EXCLUSIVA @alexsilvestreSZ 🚨



💣 "Rayados de Monterrey quiere a Griezmann para la temporada que viene".



👉 "La oferta y el proyecto que le ofrecen atrae al francés". pic.twitter.com/KEz3xCqS5M — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 14, 2026

Una cifra que no "pesa"

Aunque la cifra por la transferencia de Griezmann es alta, el Monterrey ha demostrado en su historia reciente que no le "pesa" desembolsar estos números, pues previamente ya pagó $10 millones por Sergio Canales, $13 millones por Maxi Meza y $14 millones por Rodolfo Pizarro.

Aunque también hay que tomar en cuenta que el delantero seguramente percibirá un muy jugoso salario, el cual podría ascender hasta los $5 o incluso 6 millones de euros por campaña.

Con 34 años, el "Principito", todavía tiene un par de años de buen fútbol por delante, por lo que podría ser un jugador que todavía aportaría bastante en lo deportivo y comercial al proyecto comandado por el "Tato" Noriega, quien todavía le debe títulos a la afición.

Ficharía a una leyenda "colchonera"

La historia de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid es una que nunca será olvidada por sus aficionados, pues el francés supo ganarse el cariño de su gente, pese a que pasó momentos muy complicados, tales como su salida rumbo al FC Barcelona, la cual fue prácticamente "apalancada".

Sin embargo, cuando "Grizi" se puso la de rayas, se entregó como nadie, ejemplo son sus 473 partidos con el club y sus más de 208 goles, que lo ponen como el máximo goleador histórico de la institución.

Durante sus más de 10 años como rojiblanco, Antoine ganó tres títulos con el club, siendo estos una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y una Europa League.