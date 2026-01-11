Rayados sufre derrota en su primer partido del Clausura 2026

Los dirigidos por Domènec Torrent iniciaron con el pie izquierdo el torneo con una derrota por la mínima en contra del actual bicampeón, el Deportivo Toluca

Los Rayados del Monterrey cayeron en la primera jornada del Clausura 2026 por la mínima contra el conjunto de los diablos rojos del Toluca, en un partido que estuvo equilibrado por ambas escuadras con pocas llegadas durante los primeros 50 minutos del encuentro.

Planteamiento nuevo de Torrent

Los dirigidos por el español Domènec Torrent Font presentó la novedad en su alineación al enviar al terreno de juego a su nuevo fichaje mexicano Daniel Aceves, con un planteamiento de 4-2-3-1 y la localía de su parte, buscó llevarse el triunfo ante los comandados por el argentino Antonio Mohamed que se plantó en el rectángulo verde con el mismo parado.

Primer tiempo sin llegadas

Durante el primer tiempo ambas escuadras no se hicieron daño y mantuvieron el cero de sus respectivas porterias, en un juego que en un principio se creía que iba a tener muchas llegadas, al final las expectativas quedaron mucho a deber en los primeros 45 minutos del partido.

Para la segunda mitad de la batalla, ambos equipos saltaron al terreno de juego sin presentar modificaciones en el campo, siendo dos chispazos en el arranque, uno por cada equipo, prometía ver una parte complementaria distinta a la que le antecedía.

Toluca pega primero

No fue hasta el minuto 56 del segundo tiempo donde el conjunto visitante abriría el marcador con gol del delantero brasileño, Helinho quien silenció de manera momentánea el gigante de acero al irse con ventaja de manera parcial en el partido.

Mientras progresaba la segunda mitad, los rayados continuaban atacando la portería rival con llegadas, jugadas ofensivas para de una u alguna otra forma poder empatar o incluso superar el marcador para poderse llevar los primeros tres puntos del partido.

Rayados perdona el empate

Rayados tuvo la esperanza de empatar el partido al tener un penal a favor en el minuto 85, Sergio Canales se preparó apunto a la portería y Hugo González atajó el penal para poder llevar al Toluca a seguir con la victoria de manera momentánea.

Al pasar los 90 minutos, el árbitro Luis Enrique Santander decidió agregar 8 minutos de compensación para llevar el ritmo del partido a una manera más dinámica y estratégica, los escarlatas jugando de manera ultra defensiva para aguantar el resultado y por el otro lado el Monterrey generando más jugadas para poder finalizar el partido por lo menos con un empate.

Fin del encuentro, Monterrey 0-1 Toluca

Después del tiempo añadido, el silbante decidió pitar el final del encuentro y el conjunto escarlata suma sus primeros tres puntos del partido para de esta forma escalar poco a poco por el sueño de un posible tricampeonato.

El conjunto albiazul suma su primera derrota del año, y la primera derrota como locales desde el inicio del mandato de Domenec Torrent en el banquillo del Monterrey.

La última vez que el Toluca le gano al Monterrey como visitante en fase regular fue en la jornada 6 del Apertura 2024 con un marcador de 1-2 a favor de los diablos.