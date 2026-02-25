Solicita Bolivia a FIFA reforzar seguridad para repechaje

Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Futbol, confirmó que pedirán a la FIFA mayores garantías para el desarrollo del torneo

La Federación Boliviana de Futbol anunció que enviará una carta a la FIFA para solicitar un refuerzo en los protocolos de seguridad durante el torneo de repechaje rumbo al Mundial 2026, programado para disputarse en México en marzo.

La decisión surge en medio de la preocupación por la violencia registrada en el país tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, situación que encendió alertas dentro de la delegación boliviana.

Solicitud formal y plan alterno

El presidente de la FBF, Fernando Costa, confirmó que la federación pedirá a la FIFA mayores garantías para el desarrollo del torneo y aseguró que el equipo ya contempla escenarios alternativos.

El dirigente explicó que la federación se mantiene atenta a cualquier determinación del organismo internacional, incluida la posibilidad de modificar la sede si el contexto lo exige.

Sedes y rivales definidos

El clasificatorio, que otorgará dos boletos al Mundial, está previsto en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, con la participación de Bolivia, Jamaica, Irak, Congo, Nueva Caledonia y Surinam.

Bajo la dirección del técnico Óscar Villegas, la selección boliviana alcanzó la repesca tras finalizar séptima en las eliminatorias sudamericanas.

Bolivia enfrentará a Surinam el 26 de marzo en Monterrey. El ganador avanzará a un duelo decisivo ante Irak cinco días después por un lugar en la Copa del Mundo.

Antes del viaje a México, la Verde disputará un amistoso frente a Trinidad y Tobago el 15 de marzo en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, ubicado en Santa Cruz de la Sierra.

🙌 La Verde se despide en casa 🇧🇴🆚🇹🇹

Este 15 de marzo, vibramos juntos en el Ramón Aguilera Costas

Último amistoso antes del repechaje rumbo al Mundial 2026.

Tu aliento es clave. 💚#ALaVerdeSiempre#FBFtrabajando pic.twitter.com/9cenKiAP9m — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) February 23, 2026

En sus compromisos recientes, el equipo boliviano perdió por la mínima ante México y empató frente a Panamá, resultados que sirven como parte del ajuste previo al repechaje.

Mientras la FIFA mantiene la planificación original, Bolivia insiste en que la prioridad es garantizar condiciones seguras para jugadores, cuerpo técnico y aficionados.