Confirman fechas para el repechaje mundialista en Monterrey

El estadio de Rayados albergará tanto la semifinal entre Bolivia y Surinam como la final, en la que el ganador se medirá a Irak por el boleto al Mundial

La selección de Bolivia jugará su partido contra Surinam, correspondiente a la semifinal de la repesca internacional para acceder al Mundial 2026 en el estadio de Monterrey, el próximo 26 de marzo, tal y como informó este viernes la FIFA.

El estadio de Rayados albergará tanto la semifinal entre Bolivia y Surinam como la final, en la que el ganador se medirá a Irak el día 31 por un puesto en el Mundial.

También se disputará el día 26 la otra semifinal, entre Nueva Caledonia y Jamaica, pero en el Estadio de Guadalajara (México) y con la República Democrática del Congo como rival en la última instancia (31).

Esas dos ciudades serán también sedes durante la fase final del Mundial que organizan conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá, ya que el de Guadalajara acogerá cuatro partidos de la fase de grupos, mientras que el Monterrey albergará tres encuentros de esa misma fase y uno de dieciseisavos de final.

La repesca europea, que concederá los otros cuatro billetes, contará con los siguientes duelos: Italia-Irlanda del Norte, Polonia-Albania, Turquía-Rumanía, Ucrania-Suecia, Eslovaquia-Kosovo, República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia del Norte y Gales-Bosnia.

Una vez finalizadas las repescas, se completarán las 48 selecciones que jugarán el Mundial de 2026, el que más participantes tendrá de todos los disputados hasta ahora.

El sorteo de la fase de grupos del campeonato está previsto el próximo 5 de diciembre en Washington.