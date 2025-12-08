¿Se va o se queda? Este sería el futuro de Torrent con Rayados

Entre la presión del resultado inmediato y la calma de un proceso a largo plazo, el futuro del banquillo está en duda… y la decisión podría sorprender a muchos.

Tras la eliminación de Rayados de Monterrey en las semifinales del Apertura 2025, surgieron especulaciones sobre el futuro de su director técnico, Domènec Torrent. La afición comenzó a debatir si Torrent continuará con el equipo o decidirá un descanso temporal.

Algunas fuentes deportivas apuntaron rumores de que Torrent podría renunciar tras la derrota ante Toluca. Sin embargo, otros señalan que no es cierto, confirmando que el entrenador permanecería al frente del equipo al menos para iniciar el Clausura 2026.

Vacaciones en Girona tras perder contra Toluca

Durante una conferencia de prensa, Torrent dijo que se tomará unos días de descanso en Girona, España, tras la intensa temporada.

Este periodo de descanso permitirá al cuerpo técnico analizar el rendimiento del equipo, planificar la pretemporada y preparar ajustes tácticos para enfrentar los retos del próximo torneo.

Como parte de su reflexión sobre la paciencia en los procesos deportivos dentro del futbol profesional, el estratega comparó la cultura de inmediatez que existe en México con la constancia que se le permitió a otros técnicos en Europa.

“Aquí estáis muy acostumbrados que los procesos duran lo que duran. Comentaba con un amigo lo de Jurgen Klopp, estuvo tres años sin campeonatos, que son seis campeonatos, ¿te lo imaginas en el futbol mexicano, seis campeonatos sin ganar nada? Luego lo ganó casi todo.”

Así ha sido el rendimiento de Torrent con Rayados

Durante los seis meses recientes, Torrent lideró al equipo en el Mundial de Clubes 2025, donde llegaron a octavos de final. En la Liga MX, el equipo consiguió una racha de siete victorias consecutivas y finalizó en quinto lugar general.

Su saldo en tres competencias incluye 14 triunfos, 7 empates y 9 derrotas, reflejando un desempeño equilibrado que refuerza la confianza de la directiva en su liderazgo.

Rayados rompe las filas tras eliminación

Tras la eliminación, el equipo recibirá días de descanso antes de iniciar pruebas físicas y médicas para la pretemporada. Esto permitirá evaluar al plantel, definir posibles altas y bajas, y asegurar un inicio sólido en el próximo torneo.

Entre las novedades, el capitán Sergio Ramos se ha convertido en la primera baja confirmada, al no renovar su contrato. Mientras tanto, el resto de la plantilla regresará al trabajo bajo la dirección de Torrent.

Por lo tanto, aunque existan rumores de salida, la situación actual indica que Torrent se mantendrá como líder del equipo, alternando descanso y preparación, con el objetivo de enfrentar un Clausura 2026 lleno de retos y oportunidades.