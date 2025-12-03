Rayados 'espanta' al Toluca cuando juega en Monterrey

Así como la "Pandilla" tiene muy mal paso en Toluca, los "Diablos" también tienen un historial de terror cuando juegan en Nuevo León

Desde que se confirmó que Toluca será el rival de Rayados en las Semifinales del Apertura 2025, generó mucho ruido el terrible historial de los regios en el Estado de México, pero poco se habló de que el "diablo" se "espanta" cuando visita el norte.

Durante la era de los torneos cortos, los escarlatas visitaron 34 veces al Monterrey, de las cuales, perdió 17, empató 11 y ganó solo 6; cifras bastante pobres para un equipo que es dominante contra este rival.

Para los albiazules será clave sacar un buen resultado, algo que luce posible dado el historial amplio y reciente, al menos jugando en Nuevo León; pues de los últimos 9 partidos en el "Gigante de Acero", la "Pandilla" salió victorioso en 7 ocasiones.

Y más allá de los resultados, el funcionamiento regio ha sido bastante superior, pues hicieron 19 goles en este mismo periodo, mientras que su rival le hizo solo 8.

Si no gana, le tocará rezar

Este dominio tiene que jugar a favor del Monterrey, pues si logra cosechar un buen resultado, aun cuando pierda el partido en el complicadísimo Nemesio Díez, podría aspirar a pasar nuevamente a la Final.

Recordemos que Rayados tiene solo 3 victorias en Toluca durante la era de los torneos cortos, siendo esta su peor marca contra cualquier rival en la Liga MX.

Un antecedente doloroso

A todo esto hay que agregarle que la última vez que los regios visitaron tierras mexiquenses, se comieron una goleada de 6-2, una de las peores en la historia de la institución.

Aquella noche, Paulinho se despachó con un hat-trick, que hizo tambalear el proyecto de Domenec Torrent, que supo recomponer el rumbo sobre el cierre de torneo y peleará por volver a instancias definitorias.

¿Cuándo juega Rayados contra Toluca?

El primer partido de la serie se jugará este miércoles 3 de diciembre a las 21:00 horas en el Estadio de Rayados, mientras que la Vuelta será el sábado 6 a las 18:50 horas en el Nemesio Díez.

Ambos encuentros los podrás seguir por la señal de Azteca 7.