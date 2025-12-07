¡Diablos! Rayados empata el global con Toluca y está eliminado

En una serie de alarido, Rayados logró meterle mucho nervio al campeón, que terminó pidiendo la hora, pese a que llegó a estar arriba 3-1 en el global

La Liguilla nunca falla. Ese es el dicho de muchas personas que aman el formato del fútbol mexicano, en el que cualquiera puede ganarle a cualquiera y siempre deja series emocionantes.

Para esta ocasión, los protagonistas fueron Monterrey y Toluca, que se dieron con todo en la Semifinal de Vuelta del Apertura 2025, serie que dejó drama hasta el último segundo.

En el primer tiempo, los "Diablos" mostraron una cara muy relajada sabiendo que el encuentro era bastante largo y que con un solo tanto les bastaba para avanzar a la siguiente ronda.

El primer gol de la noche llegó de pies de Federico Pereira, quien entró como un tren al área chica para rematar un gran centro de Helinho, quien durante todo el año ha tenido problemas, pero este encuentro salió inspirado.

Este tanto le dio un envión a sus compañeros, que mostraron nuevamente ese fútbol espectacular que ha desplegado desde hace varios torneos. Fue en una de sus famosas jugadas en conjunto, que Paulinho marcó un golazo para irse con ventajas al medio tiempo.

Para el inicio del complemento, los "Diablos" salieron decididos a matar el encuentro, lo cual lograron por un par de minutos. Al 51', Helinho puso el 3-0 que parecía lapidario.

Aun con esta ventaja, Toluca mantuvo su intensidad y eso casi le cuesta la eliminación, pues en un error disputando una bola, Marcel Ruiz cometió penal, el cual fue perfectamente cobrado por Sergio Ramos al 58'.

Este gol le dio vida a los regios, que se lanzaron al ataque para buscar empatar la serie. La esperanza creció cuando, luego de una serie de rebotes, Roberto de la Rosa puso el 3-2 que empató el marcador global.

90' ⏱️ | Toluca (3) 3-2 (3) Monterrey |



Termina el partido y nuestra participación en este #Apertura2025.@CervezaTecate pic.twitter.com/aziDK8daDF — Rayados (@Rayados) December 7, 2025

De ahí, Sergio Canales tomó un segundo aire y a pesar de la altura del Estado de México, no le pesó en lo físico, pues en varias oportunidades lideró contragolpes para tratar de llevarse la victoria.

Toluca tuvo un par de oportunidades para liquidar, pero la figura de Luis Cárdenas se volvió importante y salvó a los suyos momentáneamente.

Aunque intentó, Monterrey no logró meter ese gol que le diera el pase a la Final, aunque podrá volver a casa con la frente en alto.