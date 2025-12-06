Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026

Después del Sorteo quedaron definidos los equipos que verás en acción y que harán vibrar la ciudad de las montañas en el Mundial 2026.

Tras el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se dieron a conocer los equipos que estarán presentes en la ciudad y los encuentros que tendrán lugar en el Estadio Monterrey, recinto que albergará cuatro partidos del torneo: tres de la fase de grupos y uno de octavos de final. La confirmación del calendario marca un momento clave para el estado de Nuevo León, que se prepara para recibir de nueva cuenta la atención del fútbol internacional.

¿Qué equipos jugarán en Monterrey durante el Mundial 2026?

Estas son las selecciones que salieron en el sorteo y que podrían jugar en territorio regio; sin embargo, aún no está definido qué países jugarán exactamente en cada ciudad

1. Japón

2. Ucrania/Suecia - Polonia/Albania

3. Túnez

4. Sudáfrica

5. Corea del Sur

Fechas y partidos del Mundial 2026 que podrían jugarse en Monterrey

Ya se ha revelado el calendario de la Copa Mundial 2026, que se disputará con 48 selecciones y 104 partidos en 16 sedes de Canadá, México y EUA. En este contexto, el Estadio Monterrey aparece contemplado para tres encuentros de fase de grupos y un partido de octavos de final, los cuales, de acuerdo con el panorama actual del sorteo, podrían corresponder a los siguientes enfrentamientos.

El domingo 14 de junio de 2026, dentro del Grupo F, se perfila un posible duelo entre Túnez y el ganador del repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

Posteriormente, el sábado 20 de junio de 2026, en el mismo sector, Japón se mediría ante ese mismo rival aún por definirse.

Más adelante, el miércoles 24 de junio de 2026, pero en el Grupo A, se contempla un enfrentamiento entre Sudáfrica y Corea del Sur.

Además, Monterrey también tendría actividad en la fase de eliminación directa, ya que el lunes 29 de junio de 2026 está programado un encuentro correspondiente a los octavos de final.

Estos partidos potenciales prometen atraer a miles de visitantes nacionales e internacionales, generando una importante derrama en sectores como el turismo, la hotelera, el transporte y los servicios. La proyección que recibiría el estado durante la justa mundialista la consolidaría como uno de los principales puntos de atención en México durante el verano de 2026.

Este es el Estadio Monterrey, sede del Mundial 2026

El Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe, tiene capacidad para 53,500 espectadores y fue inaugurado en 2015. Destaca por su diseño moderno y su apuesta por la sustentabilidad: fue el primer estadio del continente americano en obtener la certificación LEED Plata. Además de ser la casa del Club de Fútbol Monterrey, el recinto ha recibido partidos internacionales y conciertos de gran formato.

Con una tradición futbolera fuerte —alimentada por la histórica rivalidad entre Rayados y Tigres— Monterrey vive el deporte como parte de su identidad. La llegada del Mundial 2026 refuerza ese vínculo y coloca a la ciudad frente a un nuevo capítulo deportivo: organización, afición y oportunidades económicas convergen mientras Monterrey se alista para recibir al mundo.