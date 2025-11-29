Lady Gaga podría abrir en CdMx el Mundial 2026

Medios británicos apuntan que la cantante sería figura central del show y que el anuncio oficial podría revelarse antes de que concluya el año.

A pocos meses del inicio del Mundial de la FIFA 2026, la expectativa crece dentro y fuera de México. Y aunque ya se respira el ambiente futbolero previo al torneo más visto del planeta, en días recientes un rumor tomó gran fuerza: la posibilidad de que Lady Gaga sea la encargada de inaugurar la Copa del Mundo en la Ciudad de México.

Con el paso de los días, la conversación internacional no ha dejado de aumentar y ha puesto a la artista nuevamente en el centro mediático.

De acuerdo con versiones difundidas por medios internacionales, Stefani Joanne Angelina Germanotta, conocida globalmente como Lady Gaga, sería considerada para presentarse el 11 de junio en la ceremonia inaugural que tendrá lugar en el Estadio Azteca.

Sin embargo, ni la FIFA ni el equipo de la cantante han ofrecido una declaración oficial, por lo que la información debe tomarse como una posibilidad en análisis y no como un hecho consumado.

¿Qué se sabe sobre la inauguración del Mundial en México?

Por ahora, lo único seguro es la fecha, el recinto y la magnitud del evento. El Estadio Azteca se prepara para recibir el partido que abrirá el Mundial 2026, en un contexto donde la logística, la seguridad y la producción del espectáculo están siendo afinadas por las autoridades federales y estatales de los respectivos recintos, así como los organizadores del torneo.

La FIFA suele anunciar a los artistas de inauguraciones y clausuras sólo cuando los contratos están firmados, por lo que es normal que haya silencio previo. En este caso, la expectativa aumentó porque distintos infiltrados del medio del entretenimiento señalaron que el anuncio podría darse antes de que termine el año, algo que mantiene a fans y curiosos muy atentos.

Otro aspecto que ha impulsado la conversación es la música asociada al torneo. Para la versión latinoamericana, ya se dio a conocer una colaboración entre Emilia, Wisin, Xavi y Carlos Vives, un tema que podría estar presente en la ceremonia.

Sin embargo, la posibilidad de que exista una canción oficial interpretada por Lady Gaga —o un segmento especial dentro del espectáculo— tampoco está descartada.

¿Cómo encaja este rumor con los planes de gira de Lady Gaga?

La especulación también creció debido al calendario de la cantante. El tour mundial The Mayhem Ball está por iniciar su tercera fase en Oceanía después de un exitoso paso por Europa. Posteriormente, la artista continuaría por Asia en la fase cuatro y cerraría con una quinta etapa entre febrero y abril del próximo año. Este itinerario dejaría libre la ventana de junio, lo que encendió aún más las teorías sobre una posible participación en México.

A lo anterior se suma otro tema que sus fans discuten desde hace meses: la posibilidad de que la artista esté considerando un retiro o una pausa prolongada. Diversas interpretaciones de sus mensajes, decisiones creativas recientes y cambios en su agenda han alimentado la idea de que podría ofrecer una gira de despedida. Y si ese fuera el caso, iniciar una nueva etapa en un evento global como el Mundial suena para muchos como una movida lógica y simbólica.