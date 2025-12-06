Sorteo Mundial FIFA 2026: Quedan definidos los grupos

Arranca el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en la ciudad de Washington, con 4 bombos, en donde estarán las 48 selecciones

A 188 días del silbatazo inicial del partido inaugural, que se celebrará en la cancha del remodelado Estadio Azteca el jueves 11 de junio del año próximo, conoceremos los 12 grupos, de cuatro selecciones cada uno, en los que serán repartidos los 48 países que participarán en el evento.

- Inicia el sorteo del Mundial 2026 desde Washington, con la actuación del tenor Andrea Bocelli como acto de apertura.

- Heidi Klum y Kevin Hart dan la bienvenida a los asistentes y espectadores de este evento.

- Giani Infantino, presidente de la FIFA, comparte su mensaje previo a la celebración del sorteo de grupos, en donde dio a la bienvenida al presidente de EUA, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

- Los cantantes Nicole Scherzinger y Robbie Williams presentes en el escenario para interpretar "Desire", la canción oficial del Mundial.

- Gianni Infantino entregó a Donald Trump el Premio de la Paz de FIFA a Donald Trump, presidente de EUA, por su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el máximo organismo del futbol.

- Lionel Scaloni, tecnicó campeón con Argentina en Qatar 2022, ingresa el trofeo de la Copa Mundial al escenario en donde se celebrará el sorteo.

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el país está orgulloso de recibir por tercera vez un Mundial. " Orgullosas, orgullosos de recibir por tercera vez la Copa mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación. Además quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales".

- Listos los anfitriones del Mundial 2026:

Grupo A: México

Grupo B: Canadá

Grupo D: Estados Unidos

- La leyenda mexicana Hugo Sánchez previo al sorteo: "Pude jugar un Mundial en mi país, con mi selección y se me cumplió el sueño".

- La rapera y cantante estadounidense Lauryn Hill se presenta en el escenario del sorteo.

- El exfutbolista inglés Rio Ferdinand será el encargado de conducir el sorteo junto a la periodista británica-jamaiquina Samantha Johnson.

- Figuras del deporte estadounidense como Wayne Gretzky, Aaron Judge, Shaquille O’Neal y Tom Brady colaborarán durante el sorteo.

- Listas las cabezas de serie del Mundial.

Grupo A: México

Grupo B: Canadá

Grupo C: Brasil

Grupo D: Estados Unidos

Grupo E: Alemania

Grupo F: Países Bajos

Grupo G: Bélgica

Grupo H: España

Grupo I: Francia

Grupo J: Argentina

Grupo K: Portugal

Grupo L: Inglaterra

- Corea del Sur será uno de los rivales de México en el Mundial 2026, este será su segundo partido en la justa y se celebrará el 18 de junio en Guadalajara.

- El primer partido de Brasil en el Mundial será ante Marruecos.

- El partido inaugural del Mundial 2026 será México ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, el 11 de junio.

- El tercer rival de México saldrá del repechaje entre Dinamarca y Macedonia del Norte, y República Checa ante Irlanda.

- Quedan definidos los grupos del Mundial 2026.

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea, ganador repechaje D en Europa.

Grupo B: Canadá, ganador repechaje A Europa, Qatar, Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, ganador repechaje C Europa

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador repechaje B Europa, Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, ganador repechaje intercontinental 2, Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.

Grupo K: Portugal, ganador repechaje intercontinental 1, Uzbekistán, Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.