 'Mi cabeza siempre pensaba en jugar': Edson Gutiérrez

Está teniendo una buena temporada en cuanto a minutos jugados, Edson Guitiérrez, acumula cuatro partidos como titular en el presente certamen, brindando buenas actuaciones, y es que, tras las lesiones de Stefan Medina y de Erick Aguirre, ha tomado la lateral de la derecha en las últimas cuatro jornadas la cual al parecer, no piensa soltar.

"El jugador que realmente no quiera jugar el fin de semana no tiene nada que hacer aquí, entonces mi cabeza siempre pasaba en querer jugar, no podía, pero bueno, yo creo que es una virtud que tengo el estar fuerte de la cabeza, que a pesar de que no tenía la oportunidad, yo me seguía entrenando al máximo ¿Por qué? Porque sabía que le estaba ayudando al compañero que estaba adelante", dijo el nacido en Salamanca hoy ante los medios de comunicación.

El zaguero, también reconoció que su familia ha sido base en el repunte que ha tenido.

"No nada más son los once, sino los que están atrás, que también están empujando para que no se relajen los de los de adelante; y bueno, pues mi familia te digo que son la base de todo, siempre están ahí tras de mí, pero te digo no, no hay otra base que no sea el trabajo".

Gutiérez que cuenta con 28 años de edad, reveló entender la importancia que tiene portar la playera de Rayados.

"La responsabilidad al estar al defender el escudo, desde ahí ya es la responsabilidad de ponerte la playera, entonces sabemos que todos los partidos son complicados, diferentes situaciones que te va dando el partido y nada, me siento con la responsabilidad que se debe de tomar y siempre con la manera de hacer bien las cosas dentro del terreno de juego, que es correr, el esfuerzo, el sacrificio de todo lo que dependa de uno, siempre darlo al máximo".

SOLO PIENSAN EN GANAR A CHIVAS

Por otra parte, Gutiérez Moreno dejó en claro que para la visita que tienen el próximo fin de semana a Guadalajara, solo piensan en vencer al rebaño Sagrado, y agregó que se cuidarán de todo el plantel rival, y no solo de Alvarado.

"Sí, claro, no, no porque sea el Piojo (Alvarado), sino es completamente nada más ir a ir a ganar el partido a Chivas. entonces por lo que es Rayados, te digo que no tenemos en la cabeza otra cosa que no sea ganarlo. Y sí, claro, es bonito enfrentar a compañeros que lo tuve de compañero allá en Celaya. Vivimos mucho, mucho tiempo juntos, entonces es bonito poder coincidir. Pero bueno, adentro de la cancha somos rivales y afuera ya otra vez amigos".

