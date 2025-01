 Libro leído por AJ Brown en pleno juego se vuelve 'best seller'

El pasado domingo, durante el partido de Comodines entre los Philadelphia Eagles y los Green Bay Packers, el receptor, AJ Brown, no solo se robó las miradas dentro del campo, sino también por una imagen que encendió las redes.

La imagen se trataba del jugador sentado en la banca leyendo "Inner Excellence" de Jim Murphy, un libro sobre habilidades mentales y rendimiento bajo presión.

La escena fue captada por la trasmisión en vivo del partido y en cuestión de minutos se convirtió en tendencia en las redes sociales.

AJ Brown is reading a book on the sideline? 📚😂



📺 FOX pic.twitter.com/jQGv8smD9N — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 13, 2025

Fue aquí donde el internet "hizo su magia", pues en cuestión de horas, el libro pasó de a la cima de los títulos más vendidos en Amazon y acumuló más de 375 reseñas y llegó a 4.7 estrellas sobre 5.

Para darse una idea del éxito que ha tenido el libro en estas últimas horas, éste desplazó a títulos como "The Let Them Theory", "The House of my Mother" o "The Housemaid" de Freida McFadden, un bestseller consolidado con más de 431,000 reseñas.

El autor del libro, Jim Murphy, aseguró que esto fue un “regalo inesperado”, además comentó que su celular no ha parado de sonar después del suceso.

“Mi teléfono no ha parado de sonar desde que AJ Brown fue captado con mi libro en la mano. Honestamente, no lo vi venir.”, aseguró.

Comentarios